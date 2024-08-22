卓榮泰核定7艘新式潛艦計畫 14年投入2840億

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（中央社記者賴于榛台北22日電）各界關注潛艦計畫期程，行政院今天表示，行政院長卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自民國114年至127年，預算約新台幣2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘。

行政院會今通過114年度中央政府總預算案，其中，整體國防預算新台幣6470億元，占GDP約2.45%；媒體也關注潛艦量產的預算是否納入114年預算，國防部今天在政院會後記者會說，有計畫編列到明年預算，但計畫還在審核中。

行政院發言人陳世凱下午透過文字說明，卓榮泰已核定潛艦計畫，計畫期程自114年至127年，預算約2840億元，籌建新式潛艦量產艦共7艘，政府會秉持維護印太地區和平穩定的決心，持續提升國防實力，落實機艦國造等政策，打造韌性台灣，守護主權。（編輯：蘇龍麒）1130822