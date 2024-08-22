明年總預算歲入歲出均破3兆 社福教科文經濟支出前3、國防創新高

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北22日電）行政院會今天通過明年度總預算案，歲入歲出皆逾新台幣3兆元創新高，重點特色包含未新增特別預算、國防整體預算規模達6470億元創歷史紀錄、治水經費增為551億元，且中央對地方財源協助將達7241億元，較今年增加895億元。

行政院會今天討論通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，總預算歲入新台幣3兆1534億元，較今年度增加4282億元，主要是所得稅估計達3291億元；歲出3兆1325億元，較今年度增加2806億元。整體歲入歲出賸餘209億元。

明年度總預算債務舉借為706億元，連同特別預算1607億元，合共2313億元，占整體歲出總額6.9%；根據主計總處估計，民國114年底累計債務未償餘額6兆8098億元，占前3年度名目GDP平均數28.6%，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定的上限40.6%，尚有12個百分點。總預算案預計8月底送立法院審議。

若單純以政事別來看明年度總預算，不加計各類特別預算及基金，社會福利支出8310億元最高、教育科學文化支出6050億元次之、經濟發展支出5386億元第3，國防支出4674億元占第4，4類都較今年度增加。

經濟發展支出增加，主要是增列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策200億元、新增省道改善計畫105億元等；教育科學文化支出增加，則是因增列國科會基礎及非基礎科學研究計畫126億元、補助市縣政府辦理教學研究及校園設施設備改善等53億元等。

另外，社會福利支出上升是因新增健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕計畫60億元、第5期國家癌症防治計畫40億元；而國防支出增加410億元，是因增列軍事投資經費216億元及為提高裝備妥善率增列作業維持經費177億元。

但若看整體規模，國防預算除國防部主管114年度歲出編列4760億元，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，以及連同非營業特種基金806億元，整體規模將達6470億元，較113年度相同基礎增加464億元，約增7.7%。至於潛艦量產預算是否納入114年預算，國防部表示，計畫還在審核中。

為因應體育暨運動發展部明年即將成立，明年度體育經費也增加，教育部共編列93億元，加計營業與非營業特種基金85億元，整體規模達178億元，較今年度增加約25億元。

行政院秘書長龔明鑫出席行政院會後記者會時表示，一般性補助款加上 中央統籌分配稅款 中央統籌分配稅款小百科 依據現行財劃法，中央統籌分配稅款的組成，來自國稅的部分，包含所得稅收入的10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%、貨物稅收入的10%；來自地方稅的部分，是在縣（市）徵起的土增稅收入20%。





來自國稅部分，94%由中央依公式指標，分配給地方政府，屬「普通統籌分配稅款」；剩下的6%屬「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，報請行政院核定後，另行撥付。





來自地方稅部分，由中央依公式指標，全數統籌分配給縣（市），也屬於「普通統籌分配稅款」，主要目的是衡平各地發展，具有「劫富濟貧」的意味。 看更多 關閉 ，中央明年對地方財源協助將達7241億元，較今年增加895億元，且除此之外，還會有計畫型補助款及公共建設預算增加，都是會用在補助地方。

此外，明年度總預算若以經濟發展委員會關注的7項議題來看，預算經費達2662億元，其中均衡台灣基礎建設破2000億元；5大信賴產業推動方案222億元；AI產業化、產業AI化政策，以及推動創新創業雨林生態系預算也都翻倍。

中小微企業振興發展預算則達116億元，龔明鑫說，盼能協助業者智慧化、節能，及拓展國際通路。

另外，明年度衛福經費也增加逾300億元，龔明鑫表示，重點是讓健保財務合理化，公務機關該負責的就不要吃到健保費用，讓健保落實在健保使用，因此提出健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元等，而癌症新藥暫時性支付專款編列50億元，未來會逐步達成100億元。

龔明鑫也提到，目前青年海外圓夢經費僅由教育部以公務預算編列10億元，但未來會用其他經費來源補充，3年內將補足百億；體育預算也會逐步調整。（編輯：蘇志宗）1130822