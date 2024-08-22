文化部114年度預算加前瞻首破300億 推12項沃土計畫

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）行政院會今天通過114年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達新台幣290.09億元，加計前瞻基礎建設預算13.84億元，首度破300億達303.93億元，將推12項沃土計畫。

文化部長李遠特別感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰及行政院的支持，除將努力與立法院不分黨派委員溝通及尋求支持，也將嚴謹落實各項施政目標。李遠指出，114年度預算編列以賴總統「國家希望工程」國家願景為重點政策目標。

李遠表示，在前面數任部長建構的穩固基礎上，重新盤整文化部各項政策，提出12項「沃土計畫」，包含向下扎根、文化基地、影視產業、音樂、出版、戲劇展演、視覺藝術、文化科技、動畫及漫畫、重建台灣藝術史、文化資產、文化輸出與文化交流等。

李遠表示，文化部的角色不應只是指導者，負責將預算分配完就好，期許文化部能成為號召大家共同加入豐厚文化沃土的鼓吹者，也作為所有在這片沃土上耕耘者的共創、協作者。

根據文化部發布的新聞稿，114年度基本運作需求及法律義務支出編列預算211.57億元，較113年度法定預算成長13.38億元；公共建設計畫編列72.28億元，較113年度法定預算增列17.45億元；科技發展計畫6.24億元，較113年度增加800萬元。

李遠曾說，擔任文化部長最想做的事是「文化向下扎根」，除延續創下優於國際的常態化文化幣發放，民國114年文化部也將在既有預算規模下，研議文化幣下降至13歲的試辦計畫，以更多的親子方案，引導13到15歲青少年進行文化體驗。

此外，包含已推出的繪本圖書新秀獎勵、兒少節目產製、兒童戲曲巡演、藝術入校、文化體驗及國家語言發展方案相關計畫等，將持續讓兒童、青少年在生活中就能輕易地吸收文化養分。

在社區總體營造迎向30年的時刻，李遠提出「100個文化基地」構想，整合台灣特有的歷史、文化、生態，透過旅遊觀光，「形成有經濟規模的文化產業」。

除了113年起為期4年100億的「文化黑潮」將持續投注於出版、藝術、文創、影視音等，著重提升文化內容產製能量，拓展至國際市場的計畫之外，文化部也提出「出版產業振興方案114-119年中程計畫」等，投入健全文化產業生態。「重建台灣藝術史」計畫也將推出升級版，找回台灣文化認同。

文化部表示，除預算案外，「國家語言研究發展中心設置條例」草案也將於下會期送請立法院審議，搭配「國家語言整體方案」，持續落實保存與發展各國家語言。（編輯：張雅淨）1130822