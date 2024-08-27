文化部推花蓮振興文化幣 再加碼2000萬元

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）文化部推花蓮振興文化幣政策，鼓勵具領文化幣資格青年赴花蓮旅遊再領1200點文化幣，至今原先新台幣2000萬元額度將用盡，文化部宣布再加碼2000萬元，鼓勵青年支持花蓮藝文產業。

文化部今天發布新聞稿表示，首波花蓮限定的文化幣2000萬元，可提供1.6萬青年領取，從6月8日開放領用至今日，領取率已近100%。從數據觀察，以19至22歲的大學生領取最多，占比超過7成，也有超過7成的領取人是來自花蓮以外的縣市，顯示花蓮振興文化幣對帶動外縣市人口到花蓮深具成效。

為持續振興花蓮藝文產業，文化部再加碼2000萬元，合計目前投入共4000萬元，預估到年底前可帶動3.2萬人到花蓮進行文化體驗及消費。

文化部也表示，今年年底前如果領取狀況踴躍，「加碼也仍將持續」，希望能以實際力量帶動花蓮藝文產業回復震前規模。（編輯：陳政偉）1130827