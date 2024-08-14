9月審議最低工資 卓榮泰：政府不會漏掉勞工【專訪】

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北14日電）最低工資審議委員會預計9月舉行，行政院長卓榮泰今天接受中央社專訪時表示，軍公教待遇明年調升3%，政府不會漏掉勞工，總統賴清德已指示研議調整多少比例能讓社會安定，並符合產業財務負擔以及勞工生活需求。

卓榮泰也說，雖然勞保基金水位目前穩定，但為讓勞工安心，未來撥補挹注不會比過去少。

卓榮泰7月時宣布，為讓全民共享經濟成長果實，也盼企業跟進政府加薪，因此已同意2025年軍公教員工待遇調升3%。這次調薪影響約73萬人，預估經費新台幣235億元。

軍公教確定明年調薪後，最低工資審議委員會預計9月舉行，是否跟進調升受關注。卓榮泰今天接受中央社專訪時表示，今年預估經濟成長率3.94%，在此情況下，軍公教明年待遇將調升3%，當然也不能漏掉勞工。

卓榮泰說，總統賴清德日前已指示勞動部提出數據與最低工資審議委員會做好準備，分析怎麼樣的調升幅度才能讓社會安定，並符合產業財務負擔以及勞工生活需求。

卓榮泰強調，不能漏掉需要被照顧的一群人，雖然無法斷言最低工資調整比例，但一定會在法定時間內公布。

卓榮泰說，賴總統將健康台灣、推動經濟發展，以及強化治安做為重要施政理念與目標，總預算也會彰顯國家施政重點，114年度總預算案歲入規劃新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，兩者再創新高，但仍「量入為出」，歲入歲出賸餘為209億元。

卓榮泰表示，明年度除了前瞻基礎建設特別預算、軍事採購等既有的特別預算外，沒有編列任何新增的特別預算；歲出支出占比依序為社會福利、教科文、經濟發展，以及國防，其中社會福利預算約9000多億元，長照與社福預算皆成長。

他說，國防預算雖然名列第4，但整體達6470億元，占GDP2.6%，也創下新高，彰顯台灣自我防衛決心。

明年是否持續挹注勞保基金，卓榮泰說，勞保基金目前水位雖然比較高，但為讓勞工安心，明年度政府撥補挹注不會比過去少。根據勞動部8月最新數據，勞保基金運用規模為1兆952億元，收益率14.06%。

颱風凱米日前造成淹水災情，卓榮泰說，過往前瞻計畫治水已有成效，但颱風凱米讓政府決定繼續強化治水，包含強化連結性排水系統、加高滯洪池牆高度，以及透過加寬、加深河道，整治潰堤野溪等，治水預算共增列115億元，達551億元，不少於過去前瞻治水計畫。

卓榮泰也提到，台灣的護國神山是高科技產業，但絕對不能忽略從業人員與廠家眾多的傳統企業及中小微企業，因此他要求增列明年度預算達100多億元，藉以協助中小微企業進行淨零與數位的雙軸轉型，「只有中小微企業穩定，社會才能真正穩定」。（編輯：謝佳珍、林克倫）1130814