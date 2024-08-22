政府114年撥補勞保1300億元 基金水位再創新高

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）行政院會今天通過明年度總預算案，勞保部分加計疫後特別預算撥補新台幣1300億元。勞動部長何佩珊說，預算撥補對勞保基金有正面幫助，基金水位已破1兆900億元，盼立法院支持。

行政院會討論通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中勞保部分加計疫後特別預算，明年將撥補1300億元。

何佩珊出席勞動部普渡活動後接受媒體聯訪指出，行政院通過114年總預算，非常感謝行政院長卓榮泰支持勞動部所編列的預算，以公務預算1200億元加上之前疫後預算100億元，總共撥補1300億元，與去年預算規模相同。

何佩珊說，雖然今年沒有特別呈現在預算說明上，但勞動部部本部預算有特別說明，也希望立法院能夠全力支持。

何佩珊強調，預算撥補對勞保基金挹注絕對有正面幫助，政府挹注勞保基金已經3800多億元，持續提升基金水位，目前水位已破新高，高達1兆900億元，「撥補絕對有正面幫助，且是可確保基金永續發展最有效益的方式」。

行政院連續6年撥補勞保基金，從109年的200億元、110年的220億元、111年的300億元，112年450億元、113年1200億，加上疫後特別預算分3年撥補的300億，明年再撥補1200億元，撥補總額高達3870億元。（編輯：管中維）1130822