勞保費率明年擬調升至12.5% 逾千萬勞工受影響

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（中央社記者張雄風台北26日電）勞保年金現行費率為12%，依規定每2年調升0.5個百分點，前一次調升為2023年，因此預計明年會再調升，估算受僱勞工及無一定雇主的職業工會勞工、合計約1036.9萬名勞工勞保負擔會增加。

勞保年金自2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%。依勞保條例規定，實施第3年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每2年調高0.5個百分點，直到13%上限。

勞保費率2023年已調升至12%（含就保），今年未調升，預計明年再調升0.5個百分點、達12.5%；2027年就會達到13%上限。

根據規定，勞保保費勞、雇、政三方負擔比為2:7:1。根據勞保局網站，以2024年6月勞保平均投保薪資為3萬5202元、工業及服務業受僱員工人數約843.3萬人計算，雇主每月平均要為每名受僱勞工多繳約新台幣123元保費，一年平均增加1476元；勞工部分，每月平均增加約35元勞保費用，一年增加422元。

另外，依規定無一定雇主的職業工會勞工勞保保費負擔6成，政府負擔4成。推估明年職業工會勞工勞保保費平均每月增加106元，一年平均新增1267元，影響約193.6萬人。（編輯：李亨山）1130826