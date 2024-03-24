經濟好人民卻無感？央行比較台韓差異揭3關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）近年國際局勢動盪，台灣逆勢突圍，經濟成長率優於全球平均，不過民眾卻因實質薪資負成長，對經濟果實無感。中央銀行比較台韓差異，直指台灣有服務業薪酬制度不夠完善、企業較注重股東權益，以及基本工資調幅可更積極等問題。

美中貿易戰、COVID-19疫情擾亂全球政經局勢，台灣經濟卻能屢創佳績，最近台股更突破2萬點，改寫歷史新高。

雖然經濟交出亮眼成績單，但民眾普遍無感，中央銀行報告分析，近年台灣累積經濟成長率高於韓國、美國、日本，每工時實質薪資累積成長率高於美國、日本，但低於韓國，主要是台灣勞動份額下降（受僱人員報酬占GDP比重）、韓國則上升，這也是民眾較感受不到經濟成長果實的重要原因。

進一步探究台灣與韓國的差異，央行指出，台灣的服務業及占製造業產值比重最大的電子資通訊業，營業盈餘占比上升，勞動份額相對下滑，進而抑低整體產業平均勞動份額。換言之，企業大多有賺錢，只是分配給勞工的報酬沒有同步、等幅成長。

至於韓國情況，韓國服務業以現代服務業比重較高，其中產值占比較高的專業科學及技術支援業，以及藝術娛樂與出版影音製作業的勞動份額均上升，帶動南韓服務業及整體產業平均勞動份額走揚。

央行補充，韓國服務業企業分配給勞工的報酬成長速度高於獲利，可能與韓國政府近年吸引國際科技專業人力，同時改善勞動條件並調高最低工資，以降低勞資分配的不均度等措施有關。

而台灣企業分配給員工的報酬不如預期，也與產業特性有關。央行表示，台灣服務業多屬中小型，服務業薪酬制度不如以大企業為主的韓國完善；企業又比較重視股東權益，公司治理追求股東價值極大化，導致提高利潤的壓力增加，迫使部分企業採取壓低成本的經營策略，影響公司對於薪資調整的決策。

此外，2015年以來，台灣基本工資時薪累積調幅為59.1%，也低於南韓的89.3%。

央行認為，適時調整基本工資有助帶動企業調薪，若要改善台灣勞動份額下降的現況，台灣政府宜持續合理提高基本工資；而政府正推動中小企業「加薪、增僱」租稅優惠措施延長10年的修法，也有助於提升勞動份額。

值得注意的是，台灣服務業產值主要集中於批發零售與住宿餐飲業、不動產業等傳統服務業，專業服務業中，金融保險業的占比為6.4%，專業科學及技術支援產值占比則僅3.9%、明顯偏低。

央行提醒，台灣政府應積極推動促進傳產製造業與傳統服務業創新及科技轉型，以及推動現代服務業的政策措施，提升企業加薪的能力。（編輯：楊蘭軒）1130324