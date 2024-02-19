產業復甦內熱外冷 製造業服務業112年受僱人數兩樣情

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（中央社記者羅元駿台北19日電）主計總處今天公布112年全年受僱員工人數817.8萬人，年增7000人，但產業受僱狀況呈現內熱外冷，其中，服務業受惠疫後復甦、受僱人數年增3.3萬人，製造業則年減3.1萬人，景氣復甦狀況仍待觀察。

主計總處今天發布112年12月與全年工業及服務業薪資統計結果，112年全年受僱員工人數817萬8000人，年增7000人，增幅達0.09%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，內外需產業表現不同調，內需服務業受到疫後消費動能復甦，帶動用人需求，出口相關產業則因全球景氣具不確定性，企業用人相對保守。

觀察各產業表現，服務業受惠於疫後復甦、國內商業活動陸續恢復，112年服務業全年受僱員工人數大增3.3萬人，其中以住宿及餐飲業年增1.3萬人最多，反觀112年製造業受僱人數則呈現年減3.1萬人。

媒體關注製造業復甦狀態，陳惠欣表示，製造業面臨景氣變化時，若無法馬上增加受僱人數，可能會先調整工時。以製造業來看，製造業加班工時年變動已連續6個月正成長，但以絕對值來看，12月加班工時為14.7小時，仍不及景氣穩健時期15小時的水準，製造業12月受僱人數也仍呈月減。

陳惠欣表示，整體來看，製造業相關數據仍是喜憂參半，加班工時年變動雖連續6個月正成長，但是否有先前低基期因素影響，以及受僱人數變化，都要持續觀察。（編輯：趙蔚為蘭）1130219