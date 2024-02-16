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製造業漸入佳境 無薪假大減1526人

2024/2/16 11:20
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）製造業景氣好轉，根據勞動部最新減班休息（無薪假）統計，這期人數大減1660人，其中製造業減少1526人，且多家廠商皆明確表明訂單回穩、不會再申請，實施狀況逐漸和緩。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計337家，實施人數7446人，與上期公布實施家數計361家，實施人數9106人相比，這次家數減少24家，人數減少1660人。

若單以製造業來看，這期人數較上期減少1526人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天告訴中央社記者，減班休息的整體實施人數已經回到疫情三級警戒前的數據，包含製造業、批發零售業確實漸入佳境。

黃維琛說，這期資訊電子工業有500多人大廠及2家各約140多人的電子零組件廠商停止實施，化學工業也有各約200人及100多人的橡膠製品業、100多人的印刷工廠以及民生工業100多人的包材廠商都停止實施減班休息。

黃維琛說，多數廠商認為訂單已經回穩好轉因此停止實施，有的廠商雖較保守，但仍認為可以停止並再觀察狀況。

黃維琛表示，與製造業連動的批發零售業也有工業製品批發零售廠商停止實施，顯見製造業狀況是越來越和緩。

黃維琛也說，減班休息數據從去年9月開始逐月從高點往下降，預估年中會越來越好，後續將持續觀察。（編輯：陳政偉）1130216

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