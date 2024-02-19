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2023年產業每月總薪資「航海王」破14萬元 連3年穩坐冠軍

2024/2/19 20:20（2/19 20:38 更新）
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（中央社記者蘇思云台北19日電）主計總處今天公布2023年12月暨全年工業及服務業薪資統計，也發布各產業薪資狀況。其中，海洋水運業每人每月總薪資達新台幣14萬2917元，更是連3年穩坐冠軍，其次為其他金融服務業（主要為金控公司）11萬5551元，再來為銀行業11萬3475元。

根據主計總處數據，112年每人每月總薪資排名，前5名分別為海洋水運業14萬2917元、其他金融服務業（主要為金控公司）11萬5551元、銀行業11萬3475元、航空運輸業10萬5970元與電子零組件製造業9萬309元。

至於最「薪」酸產業為美髮及美容美體業，行業每人每月總薪資3萬2490元，再來為其他汽車客運業（主要為遊覽車）3萬3958元。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，各行業薪資水準並不相同，全體受僱員工薪資是各行業的平均結果。過去多為金融業薪資水準較高，海洋水運業則是疫情塞港因素帶動獲利，但相關因素已經逐漸減緩，因此海洋水運業2023年總薪資雖較高，但已較2022年有所下降、年減幅達29.95%。（編輯：趙蔚蘭）1130219

#主計總處國勢普查處
#陳惠欣
#主計總處
#航海王
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