兆豐銀將停止刷卡結購外幣現鈔業務 自公告日生效

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（中央社記者張璦台北20日電）兆豐銀行信用卡線上結匯形同外幣版預借現金，引發熱議，兆豐銀今天表示，對於主管機關2005年相關業務核准函解讀有誤，考量歷年來有關信用卡法規已多有修訂，因此決定將停止「使用信用卡於網路刷卡下單結購外幣現鈔」業務，後續將公告新規生效日期。

兆豐銀19日宣布即日起刷卡買外幣現鈔，手續費降低至新台幣10元，想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，只要信用卡額度夠，可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔，但因此舉形同外幣版預借現金，引起金管會注意，並在今天找兆豐銀「喝咖啡」。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，據兆豐銀說法，2005年間規劃開辦線上結匯業務，有向央行申請獲准，其中結匯繳款管道包括透過兆豐信用卡付款在內，即持卡人可透過預借現金額度，向兆豐銀申請兌換外幣現鈔。

他表示，即使兆豐銀認為開辦此業務有向央行申請獲准，但近20年間信用卡市場實務及法令均已有變化，銀行應依法令規定及市場變動，滾動檢討業務適宜性。

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兆豐銀今天晚間表示，兆豐銀對於主管機關2005年相關業務核准函解讀有誤，考量歷年來有關信用卡法規已多有修訂，因此決定將停止「使用信用卡於網路刷卡下單結購外幣現鈔」業務，對於造成主管機關與社會困擾，表達萬分歉意。

中央銀行則指出，兆豐銀2005年向央行申請辦理線上結匯，有一併說明線上結匯的台幣資金來源包含直接帳戶扣款、ATM轉帳或是信用卡預借現金等，不過央行是就其業務掌管範圍，核准兆豐銀「線上結匯」，「至於台幣資金來源怎麼來，不是我們核的對象，只要有符合金管會規定就可以」。（編輯：趙蔚蘭）1130220