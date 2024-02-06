國銀2023年賺逾4724億年增2成 改寫歷史新高

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（中央社記者謝方娪台北6日電）金管會今天公布本國銀行2023年創下3個新紀錄，包括2023年稅前盈餘達新台幣4724.4億元，創歷史新高；2023年底逾放比降至0.14%，創歷史新低；備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達968.74%，創歷史新高。

金管會統計，截至2023年12月底止，38家本國銀行存款總額達54兆9240億元，月增5729億元，單月增額創14個月新高，放款總餘額達38兆4667億元，月增2365億元，單月增額為4個月新高。

金管會銀行局副局長童政彰表示，國銀存款躍升，主要有3大原因，首先是企業改變資金配置、拉高存款占比，其次是有投資款轉入，第3是適逢年底，進出口貿易等相關廠商有較大貨款收入。

因存款增速高於放款增速，2023年12月底國銀存放比降至70.04%，創5個月新低，月減0.3個百分點。

2023年底國銀逾放比降至0.14%，下探歷史新低，月減0.01個百分點；同時間國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率達968.74%，創歷史新高，月增76.48個百分點。

觀察單月放款用途別，以週轉金月增1221億元最顯著，其次是購置不動產放款月增1111億元，購置動產月增185億元，企業投資則月減152億元。

童政彰坦言，企業投資與總體經濟回升程度有關，若經濟回升步調尚不明顯，企業投資還是會採取較審慎觀望的態度。

金管會今天同步公布2023年全年本國銀行稅前盈餘達4724.4億元，創歷史新高，年增20.5%。其中又以國內總分行（DBU）為主要獲利來源，2023年稅前盈餘為3606.1億元，年增29.3%，獲利貢獻比達76.3%。

童政彰分析，國銀2023年獲利亮眼，主因整體金融市場行情推升國銀投資及其他淨收益，手續費淨收益同有增加；但受利率走高影響，國銀外匯利息支出增加，導致利息淨收益下滑。

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海外分行2023年稅前盈餘540.8億元，年增25.4%，主因利息淨收益增加所致；大陸地區分行2023年稅前盈餘53.2億元，年增高達1.2倍，除了利息淨收益挹注外，匯率變化也帶動投資及其他淨收益上升。

國際金融業務分行（OBU）為獲利唯一呈現減少的本國銀行授信單位，全年稅前盈餘524.4億元，年減22.2%，主因和DBU及聯行資金往來利息支出增加，影響獲利表現。（編輯：趙蔚蘭）1130206