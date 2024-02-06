金管會：農曆年後啟動第三方支付業者日均餘額查核

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（中央社記者羅元駿台北6日電）依據金管會規定，第三方支付業者代收付日均餘額超過新台幣20億元，必須主動申請監理升級為電子支付，金管會規劃在農曆年後函查各家業者。

銀行局官員表示，電子支付機構管理條例中規定，業者的全年日均餘額若超過20億元，必須在6個月內主動申請電支，如未申請就會有相關刑事罰則。

銀行局副局長童政彰今天在例行記者會上指出，第三方支付業者代收付函查通常在2月底進行，考量公司內部需要準備財報等相關文件，會給予作業時程。

此外，媒體詢問有關樂購蝦皮改委託中國信託銀行一事，童政彰表示，目前確定有這項業務合作，但進度是業者之間的商務合作，金管會不方便代業者說明。

根據樂購蝦皮網頁資料，目前款項會由樂購蝦皮暫時保管於中國信託銀行信託帳戶，以提供買賣履約保證。

銀行局官員表示，2022年度有6家第三方支付業者代理收付實質交易款項日均餘額超過10億元，但未達20億元納管門檻，包括樂購蝦皮、藍新科技、綠界科技、連加網路（Line Pay）、拍付國際資訊和富胖達（Foodpanda）等6家。（編輯：林淑媛）1130206