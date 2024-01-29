政策性貸款催買氣 國銀房貸餘額年增率創13個月新高

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（中央社記者謝方娪台北29日電）政府實施新青安貸款及全國公教員工築巢優利貸等，催動房市買氣。金管會統計，2023年12月底國銀房貸餘額已逼近新台幣10兆元大關，年增率達7.05%，創近13個月新高。

金管會公布最新統計顯示，截至2023年12月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額（含催收款）近9兆9869億元，年增率連7個月走高至7.05%，改寫近13個月新高。

金管會銀行局副局長童政彰分析，主因實施新青安貸款政策、全國公教員工築巢優利貸、土建融興建完工後轉分戶貸款、第4季進入農曆春節前交屋潮等4因素，促房貸餘額年增率走升。

同時間，有「建商推案信心指標」之稱的國銀辦理建築貸款餘額（含催收款）為3兆6219億元，年增率連4個月下降至4.61%。

童政彰表示，主因各部會推動健全房地產政策、通膨推升建材價格上漲2大因素，導致建商推案態度趨於保守。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會統計，截至2023年12月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額續增至14.16兆元，月增0.09兆元，存款總餘額及金融債券發售額同步攀升至53.04兆元，月增0.53兆元。

按銀行法第72條之2規定設算，2023年12月底銀行不動產放款平均比率終止先前連4個月走高、轉降至26.69%，月減0.1個百分點。

若從個別銀行檢視，比率在29%以上銀行續維持1家，即星展（台灣）銀行；比率在28%至29%區間的銀行月減1家、降至3家，比率在27%至28%的銀行維持10家。

童政彰解釋，星展（台灣）銀行因合併花旗（台灣）銀行消金業務，自2023年8月起不動產放款比率即高掛29%以上，此為合併特殊因素導致，金管會已給予星展（台灣）銀行一段調整期。（編輯：張均懋）1130129