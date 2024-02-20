2023年國銀海外據點稅前賺772億 寫歷史新高

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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會統計，受惠利差擴大，2023年全年本國銀行海外據點稅前盈餘達新台幣772億元，創歷史新高，年增12%，其中，國銀在新南向18國所設據點稅前盈餘合計達192.2億元，同步創歷史新高，年增7%。

金管會今天公布國銀海外分支機構獲利概況。2023年全年國銀海外據點稅前盈餘達772億元，改寫史上新高，年增80.9億元，增幅達12%，主因利差擴大，利息淨收益成長所致。

觀察2023年國銀海外據點稅前盈餘前5大地區，以香港據點為國銀海外獲利金雞母，2023年全年稅前盈餘達412.5億元，創史上新高，年增22%，主要為利息淨收益成長帶動。

其次為新加坡據點，2023年稅前盈餘達88.6億元，同步寫史上新高，年增59%，除了利息淨收益成長外，國銀並有收回個案呆帳費用。

第3名為美國據點，但2023年稅前盈餘下滑至79.8億元，年減3成，主因遠距辦公導致商用不動產需求下降，相關授信案風險升高，銀行增提呆帳費用，加上營業費用增加，影響獲利表現。

第4名為中國據點，2023年稅前盈餘達57.9億元，年增5%，主要受人民幣兌美元匯率變化影響，資產評價淨利益上升。

第5名為越南據點，2023年稅前盈餘達51.1億元，創史上新高，年增88%，主因利差擴大，利息淨收益增加，挹注獲利表現。

若依洲別觀察，2023年國銀僅亞洲據點獲利呈現正成長，全年稅前盈餘677.3億元，年增26%；美洲據點、大洋洲據點、歐洲據點及非洲據點獲利全面較2022年衰退。（編輯：趙蔚蘭）1130220