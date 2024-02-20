春節海外期貨下單異常 期貨商7月底前須建備援機制

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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會今天證實，2月13日晚間10時許陸續有11家期貨商通報海外期貨報價及電子下單斷訊，至14日傍晚全部恢復正常。期貨公會已訂定自律規範，要求今年7月底前期貨商皆須完備備援機制。

近日傳出春節期間國內期貨商大規模通報重大偶發事件，金管會今天證實，13日晚間10時許陸續接獲國內11家期貨商通報國外期貨報價及電子下單有斷訊情形，同日晚間10時57分起陸續恢復，至14日傍晚5時45分全數恢復正常。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，此事是因期貨商上手複委託業者連接國外交易所所使用的交易及行情揭示TT平台網路異常，導致無法連結國外交易所；此並非國內期貨商發生資訊異常，並不屬於國內期貨商資安事件。

TT平台主要負責連結外國期貨商及外國交易所間資訊傳遞，為目前國際上最主要資訊廠商，市占率相當高，此次TT平台網路異常，國內14家期貨經紀商中，有11家受影響。受影響期貨商當下主要透過備援切換、人工下單等方式因應。

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黃厚銘坦言，因13日適逢美股重挫，道瓊指數下跌逾500點，因此海外期貨報價及電子下單斷訊確實有產生糾紛，期貨商已積極與客戶協商中，金管會將請期貨商盡可能與客戶達成和解。

黃厚銘也提到，期貨公會今年1月24日已訂定自律規範，若有接受委託下單至海外，無論是哪一家交易所，期貨商今年7月底前均須完備備援機制。根據金管會掌握，目前已有12家期貨商全數完成建置備援機制，僅2家尚未完成。（編輯：趙蔚蘭）1130220