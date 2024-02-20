兆豐信用卡線上結匯惹議 金管會要求重新評估妥適性

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北20日電）兆豐信用卡線上結匯形同外幣版預借現金，引發熱議，儘管兆豐銀表示已於2005年獲央行業務許可，金管會認為，近20年間信用卡市場實務運作有重大變化，兆豐銀應儘速重新評估業務適法性及妥適性。

兆豐銀19日宣布即日起刷卡買外幣現鈔，手續費降低至新台幣10元，未來想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，只要信用卡額度夠，可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔。但因此舉形同外幣版預借現金，引起金管會注意，並在今天找兆豐銀「喝咖啡」。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，根據兆豐銀說法，2005年間規劃開辦線上結匯業務，有向央行申請獲准，其中結匯繳款管道包括透過兆豐信用卡付款在內，即持卡人可透過預借現金額度，向兆豐銀申請兌換外幣現鈔。

不過，童政彰指出，經金管會檢視，自央行核准至目前為止，信用卡法令規定已有變更，銀行本應滾動檢討、審視此項業務可行性，這也是金管會今天找兆豐銀溝通、探討的主要目的。

童政彰表示，信用卡為支付工具，預借現金服務是提供持卡人在特約商店不普及地區可先預借現金消費或支應緊急需求，而非鼓勵淪為借貸工具。

他表示，即使兆豐銀認為開辦此業務有向央行申請獲准，但近20年間信用卡市場實務及法令均已有變化，銀行應依法令規定及市場變動，滾動檢討業務適宜性。

中央銀行則說明，兆豐銀行2005年向央行申請辦理線上結匯，有一併說明線上結匯的台幣資金來源包含直接帳戶扣款、ATM轉帳或是信用卡預借現金等，不過央行是就其業務掌管範圍，核准兆豐「線上結匯」，「至於台幣資金來源怎麼來，不是我們核的對象，只要有符合金管會規定就可以」。

金管會今天已要求兆豐銀針對辦理信用卡線上結匯業務及調降手續費的適法性及妥適性，儘速重新評估並妥適處理後，向主管機關及外界說明。

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童政彰強調，信用卡線上結匯本質已形同預借現金，金管會過往一再強調預借現金不得行銷、不應鼓勵透過信用卡借貸，法令遵循並非形式上符合法規要件即可，銀行法遵單位應審慎思考監理機關立法目的。

外界關注，金管會是否有給予兆豐銀進行後續評估處理的期限，童政彰表示，已要求兆豐銀儘速完成，金融機構會有敏感性，當社會大眾都在關心此案時，銀行不可能拖太久。（編輯：趙蔚蘭）1130220