物價漲、經濟放緩 112年實質總薪資創11年最大減幅

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（中央社記者蘇思云台北19日電）主計總處今天公布112年12月暨全年工業及服務業薪資統計，112年全體受僱員工每月經常性薪資平均為新台幣4萬5496元，受到物價與經濟放緩影響，112年全年實質經常性薪資年減0.05%、連3年負成長，實質總薪資負成長1.04%、創11年來最大減幅。

主計總處統計，去年12月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5921元，年增2.19%；獎金及加班費等非經常性薪資為1萬1984元，合計後總薪資平均為5萬7905元，年增0.67%。

進一步觀察112年實質經常性薪資及實質總薪資，受到物價上漲與全球經濟放緩等衝擊，雙雙呈現負成長，實質經常性薪資年減0.05%，連續3年負成長；實質總薪資為7年來首度負成長1.04%，並創下11年來最大減幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，雖然112年實質總薪資看起來負成長1.04%，實際上，106年到111年實質總薪資累計成長達9.1%，表現仍然不錯。

回顧歷史狀況，陳惠欣指出，實質總薪資成長狀況受外在環境影響大，90年到99年間5次負成長，金融海嘯導致98年實質總薪資負成長達3.93%。100年到109年有3次負成長，像是101年、102年主要受歐債危機影響。外在總體經濟111年下半年開始趨緩，加上112年全年物價指數達2.49%，導致112年實質總薪資負成長。

媒體關注今年物價有機會趨緩，實質經常性薪資、總薪資是否有望恢復正成長，陳惠欣表示，今年基本工資、軍公教調薪帶動下，薪資有望穩定成長，今年1月消費者物價指數（CPI）年增率為1.79%，平減後是否有機會轉正還要觀察。

主計總處統計，112年每人每月總薪資，以海洋水運業14萬2917元、其他金融服務業（主要為金控公司）11萬5551元、銀行業11萬3475元、航空運輸業10萬5970元與電子零組件製造業9萬309元相對較高。

另外，美髮及美容美體業3萬2490元、其他汽車客運業（主要為遊覽車）3萬3958元相對較低。

陳惠欣表示，過去多為金融業薪資水準較高，海洋水運業則是疫情塞港因素有帶動獲利，但相關因素已經逐漸減緩，海洋水運業112年總薪資雖較高，但已較111年有所下降、年減幅達29.95%。（編輯：張均懋）1130219