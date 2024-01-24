中經院估今年經濟成長3.1% 面臨戰爭與美國大選變數

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）中經院今天發布最新經濟預測，估2024年台灣經濟成長率達3.10%，中經院院長葉俊顯更以「乘風破浪、穩步前行」形容，但戰爭以及包括美國在內的全球大選都是要面對的「浪」，經濟發展仍有相當多不確定性，必須審慎關注。

中經院今天舉行「2024年經濟展望論壇－國際美中競逐、台灣新人新政」，邀請專家學者分析當前經濟情勢，並發布經濟預測。

中經院上調今年經濟成長率至3.10%，較去年10月的預測值增加0.07個百分點，估2025年經濟成長率為3.35%；物價方面，隨著通膨緩和，估今、明年消費者物價上漲率（CPI）分別為1.88%及1.81%。

中經院說明，雖然全球經濟走緩，不利國際貿易擴張，但基期因素影響下，S&P Global預估2024年全球商品出口大幅反彈，台灣出口回升且民間消費維持熱絡，成長模式呈現「內外皆溫」。

葉俊顯認為，今年經濟將「乘風破浪」，乘的風是全球貿易量成長的風，浪則指今年仍有相當多不確定性，必須密切關注。

投資方面，全球景氣趨緩，但降息有助於減降資金成本壓力，又有節能減排、都更等相關投資需求，以及基期偏低的因素，2024年民間投資年增率由負轉正達1.34%。

儘管今年景氣脫離谷底，成長率重回3%之上，中經院列出4大不確定性，分別是主要國家貨幣政策動向、中國大陸長期經濟走勢及兩岸關係發展、國內投資支出與庫存去化進程，以及地緣政治風險與干擾。

中經院說明，2024年是全球大選年，預計有76個國家將進行領導人或國會改選，其中最受矚目的是11月的美國總統大選，這將為經濟前景埋下更多不確定因素。

兩岸關係方面，外界關注台灣總統大選結果出爐，中國是否會擴大取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ ECFA ECFA小百科 ECFA全名為「海峽兩岸經濟合作架構協議」，2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效。 ECFA整體架構包含早期收穫清單（早收清單）及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路。 中國給予台灣539項貨品（含農產品18項及貨品521項）早收優惠關稅，並開放服務貿易11項。 看更多 關閉 ）早收清單關稅減讓；中央大學經濟學系教授邱俊榮認為，選舉過後，雙方會有一段互相探索的磨合期，短期中國應該不會在ECFA議題上有進一步舉動。

不過邱俊榮認為，短期內，台海兩岸經貿、投資不確定性提高，中長期可能回到「鬥而不破」的傳統格局，發展得視新政府與中國的互動情形而定。

陽明海運董事長鄭貞茂提醒，紅海危機仍是潛在風險，且俄烏戰火未歇，這些都是通膨隱憂，各國可能因此延長緊縮貨幣政策；此外，能源供給與價格波動也可能抑制經濟成長。

國發會副主委高仙桂表示，2024年面對動盪局勢，政府除了確保經濟金融穩定，也將全力推動淨零與數位轉型，落實供應鏈重組，運用台灣優勢，掌握全球經貿變革的機會之窗。（編輯：林淑媛）1130124