星展：台灣經濟有望重返四小龍之首 ECFA衝擊有限

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）星展銀行（台灣）今天舉行2024年第1季經濟展望線上記者會，看好台灣今年景氣顯著復甦，有望重返四小龍之首，雖然兩岸關係存在不確定性，但即便終止ECFA，對台灣經濟成長率影響不超過1個百分點。

儘管美國、中國兩大經濟體景氣放緩，全球經濟呈現軟著陸，馬鐵英認為，受惠於庫存狀況改善與人工智慧（AI）新產品推出，全球半導體市場今年有望出現週期性復甦，成長率達10%至20%，將顯著帶動台灣的出口和製造業投資成長。

台灣總統大選結果出爐，各界緊盯兩岸關係如何發展，並聚焦中國是否擴大取消或終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。馬鐵英分析，ECFA產品占台灣總出口比重約3%至4%，假設中國完全取消，台灣產品也不是不能出口，而是價格競爭力下滑。

馬鐵英接著指出，以上述情境設算，中國終止ECFA對台灣經濟成長率的影響落在0.3至0.7個百分點，取決於價格彈性的高低，整體來看，對台灣衝擊不會超過1個百分點。

疫情與地緣政治影響下，馬鐵英認為，台灣大型企業將會進一步尋求供應鏈分散化，以減輕未來可能面臨的突發事件導致供應鏈中斷的風險，台灣與東協之間的投資關係，預計在未來5至10年轉強。

除了地緣政治風險，主要經濟體、尤其美國的貨幣政策動向也是牽動經濟局勢的重要不確定性，馬鐵英表示，星展集團估美國聯準會最快下半年才會降息，今年降息4次、幅度達100個基點（1個基點為0.01個百分點）。

台灣方面，馬鐵英認為，台灣利率水準仍偏低，央行降息空間不是很大，今年貨幣政策保持不變的機率較高。（編輯：張均懋）1130125