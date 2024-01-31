去年經濟成長率創14年低 今年上半年庫存去化將告終

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天公布112年第4季國民所得概估統計，由於廠商持續去化庫存、投資疲弱，景氣復甦力道不如預期，拖累去年全年經濟成長率降至1.40%，為14年來最低水準，不過今年上半年庫存有機會去化完畢。

主計總處最新國民所得概估統計，去年第4季經濟成長率概估為5.12%，較預測數減少0.1個百分點；併計前3季後，112年經濟成長率概估為1.40%，較預測數1.42%減少0.02個百分點，仍為金融海嘯以來、14年新低。

主計總處簡任視察王翠華表示，第4季經濟成長概估比預期差，主要下拉力道是民間投資；概估去年第4季資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長8.68%，較預測數大減3.86個百分點，對經濟成長負貢獻2.31個百分點。

王翠華指出，第4季資本設備進口值年減幅達28%，主因是底下的機械設備投資表現疲弱、減幅最大，顯見民間投資確實動能不足。

不過王翠華表示，機械設備投資不振，但其他如運輸工具投資、營建工程、智慧財產投資等類別，表現都不錯；特別是智慧財產投資方面，廠商為了維繫競爭力，即便景氣波動，研發支出的減幅仍比營收小，甚至呈現增加。

學者專家普遍認為，隨著終端需求回溫、製造業庫存去化完畢，廠商的投資信心可望回升，帶動今年景氣表現。王翠華也說，她看好今年上半年庫存有機會去化完畢。

王翠華分析，去年12月製造業存貨量指數比9月高，乍看之下，會覺得存貨又增加，但這段時間存貨量持續走低，研判整體庫存維持去化趨勢，只是隨著出口回溫，製造業接單、生產後，還沒出貨，才會使得製造業存貨量增加。

王翠華進一步指出，去年第4季電子零組件、基本金屬及其製品、資通視聽產品等業別的進口值轉為正成長，顯見部分產業備料需求已經浮現，傳遞出正面訊號。

王翠華表示，雖然112年全年經濟成長率概估為1.4%，創14年最低水準，但出口正在回升，隨著新興科技應用熱絡，生產也可望持續改善，並於今年上半年庫存去化告終。

相較於投資表現低迷，民間消費依然火熱，概估112年第4季民間消費實質成長5.44%，較預測數增加0.17個百分點。

王翠華並指出，民眾出國消費情形踴躍，民間消費成長5.44%當中，有超過4個百分點是台灣民眾國外消費貢獻。（編輯：潘羿菁）1130131