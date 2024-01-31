12月製造業景氣燈號續亮黃藍燈 分數創逾1年半新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北31日電）台經院今天公布112年12月製造業景氣燈號，受惠於新興科技應用商機熱絡、供應鏈庫存逐步去化，已經連續6個月亮出黃藍燈，且分數升至逾1年半新高，不過台經院提醒，地緣政治風險升溫仍可能帶來變數。

台經院指出，全球製造業景氣持續疲軟，主要經濟體製造業雖有年末節慶帶動部分消費買氣，但升息效應持續干擾消費與投資，加上地緣政治緊張情勢升高等因素影響，全球終端需求續呈低迷。

台經院分析，國內製造業受惠於新興科技應用商機熱絡、供應鏈庫存逐步去化及基期偏低，12月出口年增率續呈現正成長，不過外銷訂單因美歐訂單減少，年增率轉為負成長，生產指標年減幅微幅擴大，進一步衝擊需求面及成本面表現；所幸經營環境指標在外資持續買進台股及製造業廠商看好當月及未來半年景氣者比重增加等2大利多注挹下，推升指標漲幅。

台經院調查，整體製造業景氣信號值由去年11月的10.85分，增加1.56分至12月的12.41分；儘管燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈，但分數已經升至2022年4月以來的新高水準。

進一步觀察細部產業，台經院分析，電子零組件業方面，仍受終端電子產品需求減少，供應鏈去化庫存等因素影響，但IC設計因新品推出，抵消部分減幅，加上新台幣升值，且進口年增率由負轉為雙位數成長，廠商對景氣看法明顯轉好，12月電子零組件業產業景氣燈號從低迷黃藍燈轉為代表持平的綠燈。

展望未來，台經院認為，國內多數傳產出口的年增率衰退幅度縮小，加上資通及視聽產品增幅創史上單月最高，今年1月工作天數和去年同期相比也較長，可望維繫1月國內製造業生產動能。

不過台經院提醒，地緣政治風險升溫、中國經濟乏力及通膨等變因，可能會影響製造業未來表現，仍需密切觀察後續發展。（編輯：郭無患）1130131