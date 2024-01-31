國發會：台灣經濟成長平均4年來居四小龍之首

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天公布最新概估統計，去年全年經濟成長率降至1.4%。國發會晚間發布新聞稿指出，台灣去年經濟成長受全球景氣低迷影響，但過去4年，經濟成長平均仍為亞洲四小龍之首。

主計總處今天公布112年第4季國民所得概估統計，由於廠商持續去化庫存、投資疲弱，去年第4季概估統計為5.12%，低於預期，拖累2023年全年經濟成長率概估值降至1.40% 。

國發會表示，去年全球終端需求疲弱與產業鏈庫存去化，衝擊台灣出口動能，加上企業投資轉趨保守，導致台灣112年經濟成長率為1.4%。

觀察其他主要國家如韓國、新加坡，112年經濟成長率也明顯下滑，韓國為1.4%、新加坡1.2%，台灣表現相對良好。

國發會指出，以4年平均而言，109年至112年，台灣平均經濟成長率為3.50%，高於疫情前、105年至108年的2.83%，顯示台灣經濟面臨全球經濟逆風，短期波動難免，但112年經濟成長動能逐季回升。

參照其他國家經濟成長率，過去4年（109年－112年）韓國為1.9%、香港為負0.1%、新加坡為2.45%，台灣平均經濟成長率3.5%，為亞洲四小龍之首。

國發會接著指出，12月出口連續2個月正成長，外貿持續改善，加上廠商信心回升，可望帶動生產、投資、銷售表現轉佳；展望未來，國際機構普遍預測今年全球貿易量回升，加上人工智慧（AI）、高速運算等新興商機應用持續擴增，將挹注台灣出口動能。

國發會表示，國外主要機構如S&P global、經濟學人資訊社（EIU）、國際貨幣基金（IMF），及國內智庫中經院、台經院、中研院，均預測台灣今年經濟成長率將超過3%，可望優於去年1.4%。（編輯：張均懋）1130131