外資出走股匯齊跌 Fed決策前夕新台幣放量貶值

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）美國聯準會（Fed）利率決策即將出爐，外資獲利了結、落袋為安，今天大舉匯出，導致股匯雙雙下挫，新台幣兌美元今天收31.301元，重貶1.39角，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.425億美元。

美國聯準會今年首場聯邦公開市場委員會 （FOMC） 會議登場，結果將於台北時間1日凌晨出爐，市場屏息以待，關注聯準會的降息態度以及降息可能時點。

外匯交易員表示，先前台股已經大漲一波、攻破萬八，頻頻改寫波段新高，外資賺了不少錢，眼見聯準會即將公布利率決策，會後聲明更將左右金融市場走勢，趕緊搶在「開獎」前，將資金匯出回防，先行獲利了結。

外資大舉出走之下，台灣股匯齊跌，台股開低走低，電子族群回檔，隨權值股台積電跌幅擴大至2%以上，加權指數盤中挫逾百點，連續失守5日線18008點、18000點及17900點，終場收17889.56點，下跌145.07點。

三大法人同步賣超台股，合計賣超163.88億元；其中外資及陸資賣超124.46億元。

新台幣兌美元今天以31.15元開出後，隨著台股下挫，外資又出走加速貶勢擴大，接連跌破31.2、31.3元，最低觸及31.309元；儘管出口商在上方有些拋匯，但眼見台幣走貶，廠商不急著賣，匯價缺乏支撐之下，終場以31.301元作收。

新台幣今天同步收月線，1月先是受到地緣政治升溫干擾，而後外資強勢匯入、追捧台股，新台幣呈現先貶後升，但仍不足以收復失土，1月月線收黑、累計貶值5.66角或1.8%。

外匯交易員指出，美國聯準會的態度是關鍵，如果立場偏鴿、給予降息希望，美元走弱、台幣便可望轉升；反之立場偏鷹，揚言利率將維持高檔一段時間、降息幅度有限，美元獲得支撐，台幣走勢就會受抑。

不過外匯交易員也說，農曆年前，出口商仍有大量拋匯需求，新台幣料將於31至31.5元的區間波動，外資仍是主要主導力量。（編輯：潘羿菁）1130131