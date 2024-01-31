台股月線翻黑 法人：留意美聯準會利率決策動向

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（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天終場收17889.56點，下跌145.07點，月線翻黑終止連2紅，外資及陸資轉為賣超新台幣124.46億元，減碼晶圓雙雄與人工智慧（AI）類股。法人分析，接下來需觀察美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果，能否帶動資金回流股市。

台股今天開低走低，電子族群回檔，隨權值股台積電跌幅擴大至2%以上，加權指數盤中挫逾百點，失守5日線18008點、18000點及17900點，終場收17889.56點，下跌145.07點，成交金額新台幣2662.14億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者訪問表示，台股先前漲多，今天賣壓出籠，加上美國科技股展望不佳影響，電子權值股台積電出現明顯賣壓，加權指數高檔回落；代表中小型股的櫃買指數終場上漲，並未出現下殺量能，台股整體架構沒有太大疑慮。

蔡明翰說，最近幾天台股大幅震盪，成交量能拉升到2800億元左右，接下來在封關前將出現長假效應，成交量可能萎縮。

蔡明翰說明，在台積電法人說明會過後，台股基本面沒有太大疑慮，只是今年產業景氣「先蹲後跳」，短期或許有些雜音，接下來需觀察資金流向，等待美國聯準會利率決策會議過後，看美元能否轉弱，帶動新台幣轉強，外資才有機會偏多操作；如果聯準會出現鷹派言論，導致降息時間延後，將對股市造成較大壓力。

觀察外資賣超前10名個股，聯電賣超1.99萬張高居榜首，緯創1.58萬張居次，英業達1.38萬張排第3名，台積電遭賣超6350張排在第7名。其他上榜個股包括長榮航、新光金、元大美債20正2、陽明、神達、開發金。

投信今天賣超22.04億元，連續2個交易日賣超，減碼個股前10名依序為華邦電、群創、聯電、華通、建準、緯創、啟碁、佳世達、友達、長榮。（編輯：張均懋）1130131