法人：美股仍關鍵 台股突破2萬點後短線恐高檔震盪

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（中央社記者潘智義台北10日電）台股8日由台積電領軍，盤中衝上20065.5點，雖未能守住2萬點大關，但仍創盤中及收盤新高。法人認為，後續美股依然是關鍵，台股可能持續高檔震盪，但指數、個股卻不同調。

美股在美東時間7日上漲後，8日收黑，晶片大廠輝達（Nvidia）股價收跌。道瓊工業指數終場下跌68.66點，或0.18%，收在38722.69點；標準普爾500指數下跌33.67點，或0.65%，收在5123.69點；以科技股為主的那斯達克指數下跌188.27點，或1.16%，收在16085.11點；費城半導體指數下跌208.055點，或4.03%，收在4957.777點。

台積電8日受惠ADR大漲逾5%激勵，早盤勁揚36元，飆上796元新天價，帶動指數攻上2萬點，隨後賣壓出籠，指數一度翻黑，上下震盪約427點，但終場仍上漲91.8點，收在19785.32點，續創收盤新高，漲幅0.47%，成交值新台幣5713.56億元，加計盤後交易約5895.36億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股跨過2萬點之後，出現一多一空，利空是台積電帶動大盤大漲後，因漲勢凌厲，引發獲利了結賣壓；利多則是雖然人工智慧（AI）股強勢表現的基本面行情已反映，但1、2月有新資金流入，有利台股表現。

蔡明翰指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派觀點，讓原本認為聯準會今年延後升息，甚至不升息的觀點被擱置，帶動近日美元貶值，新台幣升值，為台股注入新動能。

他認為，台股短線不排除高檔大幅震盪，追高宜防套牢，但中長線走高仍然可期。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，台股盤中突破2萬點，主要還是被美股拉上來，而美股上漲的動力來自於指數股票型基金（ETF），全球ETF規模已超過11兆美元，其中有70%投資美股，比美股占全球股市比重還高，也是美股衝高，帶動台股走揚的重要原因之一。

說到美股強勢，朱成志以標準普爾（S&P500）指數為例，標準普爾7雄從原本的蘋果、亞馬遜、微軟、特斯拉、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta，轉變成微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta，以及輝達（Nvidia）、美超微、台積電ADR。

他解釋，特斯拉、蘋果股價下跌，取而帶之的是近一年狂飆的美超微、台積電ADR，搭配原有的輝達，可視為人工智慧（AI）「軍火商」；微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta則是雲端資料中心。

針對上述這種連貫美股、台股的超強AI陣容，朱成志認為，以市值來看，台積電已在全球排名前段，台積電及ADR是ETF基金很容易買到的股票，在美股吸引全球7成ETF資金的情況下，台積電ADR已是重要的AI投資標的。在比價效應下，外資看美股買台股，進而帶動台股上市的台積電表現。

朱成志表示，8日外資買超台股432億元，其中買超台積電2萬張，即150多億元，台積電市值已超過20兆元，占大盤約31%至32%；若在ETF的買盤促擁下，外資持續追捧台積電，台股即便漲多拉回，短線也有機會再漲，指數恐維持高檔震盪；不過，若指數再漲，除外資特別青睞的權值股台積電之外，也可能出現不少股票與指數走勢背離的情形。（編輯：蘇志宗）1130310