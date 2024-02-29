美股收黑 法人：Fed降息時點對台股仍是變數

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（中央社記者潘智義台北29日電）美國一月個人消費支出物價指數（PCE）數據公布前，美股主要指數收黑。法人認為，台股經過228假期休市後，今天可能受美股影響，但美國聯準會（Fed）降息時點仍是市場變數。

道瓊工業指數28日下滑23.39點或0.06%，收38949.02點；標準普爾指數挫跌8.42點或0.17%，收5069.76點；那斯達克指數下挫87.56點或0.55%，收15947.74點；費城半導體指數下跌52.29點或1.12%，收4602.60點。

台股27日下跌93.64點，收在18854.41點，成交值新台幣4225.23億元，加計盤後交易約4308.48億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股前一交易日高檔震盪，主因市場對美國聯準會（Fed）何時降息仍無法確定所致，但從資金流來看，美元匯價跌破月線，資金流向亞洲。雖然228假期台股休市期間美股漲跌互見，隨後收黑，但因農曆年後台股反映基本面強勢上揚，台股格局尚不會有太大改變。

台灣大哥大董事長蔡明忠今年再度率隊參加全球行動通訊大會（MWC），並宣布將與諾基亞簽署「5G開放應用服務合作備忘錄」，規劃導入諾基亞Programmable Network平台，建立共通的彈性場域，協助開發人員創造有利於網路和終端協作的多元應用。

台泥子公司台灣通運旗下純電動貨車，打入台積電綠色運輸鏈，未來台灣通運可望進一步擴大純電動貨車規模，預計今年推出其他商用電動運具，為客戶提供客製化方案。

台泥2023年營收新台幣1093.14億元，稅後歸屬母公司淨利79.98億元，年增48%，每股稅後淨利（EPS）1.06元；主因電力能源、歐洲低碳水泥事業獲利增加，其中台泥今年獲利當中有約45%，來自歐洲低碳水泥的貢獻。（編輯：郭無患）1130229