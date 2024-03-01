蔡明忠赴MWC取經 台灣大導入AI網路管理

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（中央社記者江明晏台北1日電）MWC落幕，台灣大哥大董事長蔡明忠今年再度率團參訪，於諾基亞、聯發科、HTC等展區觀摩；台灣大近年積極將AI技術應用於實際場域，節省基地台設備耗電量，並透過AI監控網路品質。

台灣大哥大董事長蔡明忠今年再度至全球行動通訊大會（MWC）取經，看準AI Everywhere、B5G（Beyond 5G）、永續節能等趨勢，率領經營團隊到各大展會參觀。

蔡明忠除了在諾基亞參觀anyRAN、AirScale等新世代基地台設備、開放數位生態系統（Open Digital EcoSystem），以及利用AI提升網路安全性平台與節能設備等各項技術進展。也於聯發科展區，參觀Pre-6G衛星寬頻、6G環境運算、全球首款物聯網5.5G RedCap解決方案，以及業界首見的裝置端生成式AI應用等。

在HTC展位，蔡明忠體驗HTC輕量化虛擬拍片解決方案VIVE Mars CamTrack，以及VIVERSE元宇宙MR混合實境場景。

蔡明忠指出，台灣大和諾基亞共同推動「網路開放架構」，拓展5G開放應用服務合作生態系，今年AI主題熱，在諾基亞的展區也看整個網路自動化（network automation）都是加入AI技術。未來，在生成式AI運用下，將有機會預測整個網路容量（network capacity）狀況，讓網路資源不只是用在應變，更可以預先布置。

台灣大近年積極將AI等技術應用於實際場域，技術長郭宇泰補充，去年9月已實際導入液冷式的基地台設備，最高減少47%設備耗電、降低14度設備溫度，相信若再搭配諾基亞AI技術，可再降低更多的用電量，另外，透過AI監控網路品質，也可大幅降低障礙影響服務的時間。

未來，台灣大將引進更高性能的射頻設備提高網路功能，以利支持擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）和混合實境（MR）等應用服務的推廣。（編輯：張均懋）1130301