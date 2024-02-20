電信三雄董總親征MWC 宏達電王雪紅領軍參展

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（中央社記者江明晏台北20日電）2024全球行動通訊大會（MWC）將在巴塞隆納登場，電信三雄董總預計出席，包括台灣大哥大董事長蔡明忠、遠傳電信董事長徐旭東，以及中華電信總經理林昭陽；宏達電將在MWC參展，展示XR和元宇宙生態圈應用，並由董事長王雪紅領軍親征。

2024全球行動通訊大會（MWC）將在2月26日至29日於西班牙巴塞隆納登場，今年MWC展會以Future First為主題，聚焦B5G（Beyond 5G）、萬物聯網、人性化的AI、工業4.0數位轉型、Game Changers，以及數位基因等6大領域。

台灣大哥大今天指出，董事長蔡明忠將再度率團前往MWC，帶領技術長郭宇泰、財務長張家麒、個人用戶事業商務長林東閔等經營團隊參加。

台灣大哥大將與諾基亞（Nokia）攜手共同推動「5G開放應用服務合作」，也進一步與韓國電信第一大業者SK電訊、超微半導體公司AMD、半導體大廠聯發科技等各大國際業者交流，一同推進B5G（Beyond 5G）新世代網路演進。

台灣大哥大技術長郭宇泰表示，台灣大積極關注5G、B5G（Beyond 5G）、非地面網路（Non-Terrestrial Networks）、AI、永續節能等趨勢發展，台灣大這次將拜訪長期合作夥伴韓國第一大業者SK電訊，借鏡SK電訊AI應用合作經驗。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔分享，台灣大哥大看準龐大物聯網應用商機，在2023完成5G物聯網RedCap （Reduced Capability）功能驗證，未來，台灣大將整合B5G（Beyond 5G）跟萬物聯網的科技繼續往前走。

中華電信將由總經理林昭陽領軍出席MWC，目前有規劃將在MWC與國際合作夥伴交流。

遠傳電信由董事長徐旭東、總經理井琪率領經營團隊前往，除了將展出與國際大廠愛立信合作，以5G獨立組網（SA）架構運作的「5G救護車」；也攜手網通大廠光寶科技、中研院生物多樣性研究中心打造的「5G AI聲景蒐集裝置」等多項應用。

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宏達電預計參展MWC展出VR最新成果，並由董事長王雪紅率領高階主管親征；宏達電近年來積極推動元宇宙生態系的發展，今年的MWC 2024大會上，宏達電將展示完整的XR和元宇宙生態圈技術及應用，包括硬體、軟體和平台。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎先前表示，宏達電近幾年發現，B2B事業的成長速度大幅超過B2C，且軟體的營收增加，將挹注毛利率成長，看好VR事業今年會比去年更好，今年也會持續推出新機，這幾年本業會一年比一年好。（編輯：翟思嘉）1130220