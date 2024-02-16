宏達電VR頭戴裝置上太空站 輔佐太空人運動健身

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（中央社記者江明晏台北16日電）蘋果首款MR設備銷售狀況備受關注，各業者亦積極布局VR市場；宏達電今天宣布，在國際太空站（ISS）擴大VR應用，旗下頭戴裝置VIVE Focus 3成為太空人的日常運動裝置，協助太空人達到身心健康平衡。

VR浪潮發展，在Meta和蘋果陸續推出相關設備後持續受到關注，但外媒指出，蘋果Vision Pro的「蜜月期」已結束，部分買家陸續退貨，主要問題在於舒適度不足，成為VR擴大B2C消費市場的阻礙。

宏達電目前持續拓展B2B企業市場，今天透過新聞稿宣布，繼先前將旗下VR虛擬實境頭戴式裝置VIVE Focus 3，打入國際太空站（ISS），幫助太空人解決心理健康問題後，現在進一步擴大VIVE Focus 3的應用範圍，成為太空人的日常運動裝置，協助太空人身心健康平衡，可透過由丹麥航空公司製造的FERGO健身腳踏車，搭配VIVE Focus 3進行VR運動體驗。

宏達電指出，由於國際太空站內冰冷、空間狹小，且充滿環境噪音，來自歐洲太空總署、目前擔任國際太空站（ISS）指揮官的摩根森（Andreas Mogensen），在執行6個月的美國國家航空暨太空總署（NASA）Crew-7太空任務期間，可佩戴頭戴裝置搭配健身腳踏車，在踩踏的同時，風景可隨之變化，營造出視覺和物理相符合的獨特體驗。

宏達電說明，提供摩根的5條騎行路線，都是在他的故鄉丹麥拍攝，包括Loekken（洛肯）、Silkeborg（錫爾克堡）、Svanninge Bakker（福堡）、Odense Aasti（歐登西）和Copenhagen Lakes（哥本哈根湖區）。

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來自英國太空總署的柯蒂斯（Jeremy Curtis）表示，在太空中度過5個月的太空人，若未持續性地運動，可能會失去40%的肌肉和12%的骨骼重量，相當於1個20歲的人、在3個月內變成60歲；太空人回到地球後，可能需要花上長達12個月的時間，來讓身體全面康復。

HTC董事長王雪紅表示，在國際太空站部署VIVE Focus 3，成為支援太空人心理健康的重要裝置之一，這是1項里程碑，VIVE Focus 3成為第1款能夠在太空微重力環境下運作的一體機VR頭戴式裝置。（編輯：林克倫）1130216