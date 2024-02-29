台廠MWC大秀研發能量 獲得國際能見度

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（中央社記者江明晏台北29日電）MWC將進入尾聲，台廠大秀研發能量，斬獲國際能見度，遠傳攜手微軟完成全台首個AI即時語音翻譯、防詐案例；中華電攜手和碩、仁寶5G O-RAN產品，與波蘭電信EXATEL合作，實際落地歐洲。

2024全球行動通訊大會（MWC）於26日至29日在西班牙巴塞隆納舉行，吸引國際廠商端出最新科技與解決方案，為年度產業風向球，台廠今年也大秀研發實力。

國內電信商再度由「大咖」親征，遠傳電信由董事長徐旭東、總經理井琪領軍，展現研發能量「秀肌肉」，遠傳分享與全球大廠愛立信合作，來自台灣的黑科技「SA網路切片5G救護車」先進案例，以5G SA網路切片結合遠傳自主研發的「遠距診療平台」，在網路尖峰時段，依然能即時傳輸救護車上病患的影音及關鍵生理數據，實現遠距、即時，且及時的救護工作。

遠傳並宣布與微軟合作，完成全台第1個生成式AI即時行動通訊語音翻譯、即時防詐的概念性驗證（Proof of Concept, POC），透過遠傳核心電信網路，結合微軟生成式AI語音辨識服務，完成全台第1個「中文對多國語言的行動通訊雙向語音即時翻譯」、「中文詐騙對話內容即時辨識攔截」2項關鍵服務測試。

中華電信今年由總經理林昭陽領軍參展，與諾基亞簽署5G Advanced、6G暨ESG新技術應用合作備忘錄，將於今年進行台灣首例POC合作案，進一步降低5G網路功耗及碳排。

中華電稍早宣布，與愛立信簽署「2024 5G Advanced合作備忘錄」，雙方將針對5G Advanced相關技術發展持續合作，探索特定場域包含XR媒體應用、時間關鍵型通訊與工業自動化應用、5G輕量版（RedCap）、AI驅動的網路節能方案與智慧化網路營運等技術，為下世代6G的早期研究與發展奠定基礎。

著眼於開放網路的演進趨勢，中華電信在MWC台灣館展示國內5G O-RAN整合能量，中華電信並表示，攜手和碩、仁寶5G O-RAN產品與波蘭電信EXATEL合作，以5G O-RAN產品結合本中華電5G專網及AI解決方案，提供人流分析、電子圍籬等，實際落地歐洲。

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而宏達電今年在MWC上展出多項5G、XR及元宇宙新技術，也宣布推出新VIVE XR Elite商業版，HTC董事長王雪紅受訪時指出，看好蘋果加入頭戴式裝置市場，且美國經濟持續表現強勢，對今年整體科技產業及宏達電的Vive裝置市場與相關的內容、應用事業抱持樂觀看待；在企業用的VR生態系市場，是宏達電當前的重點目標。

台灣大哥大董事長蔡明忠今年再度率隊前往參加MWC，具體成果包括與諾基亞簽署「5G開放應用服務合作備忘錄」，台灣大規劃導入諾基亞Programmable Network平台，建立共通的彈性場域，協助開發人員創造有利於網路和終端協作的多元應用，台灣大也引進諾基亞新世代設備，運用AI技術進一步降低11%至39%用電量。（編輯：郭無患）1130229