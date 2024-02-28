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台哥大攜諾基亞 簽5G開放應用服務合作備忘錄

2024/2/28 19:04
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（中央社記者賴言曦台北28日電）台灣大哥大董事長蔡明忠今年再度率隊，參加全球行動通訊大會（MWC），並宣布將與諾基亞簽署「5G開放應用服務合作備忘錄」，規劃導入諾基亞Programmable Network平台，建立共通的彈性場域，協助開發人員創造有利於網路和終端協作的多元應用。

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蔡明忠表示，諾基亞是台灣大重要的合作夥伴，雙方從2G至5G時代攜手推進新一代通訊技術，隨著台灣電信產業合併後，迎來價值競爭新格局，台灣大將與諾基亞簽署「5G開放應用服務合作備忘錄」，共同探討下一世代雲端、地端連線的多元運用與前瞻技術。

台灣大指出，公司也透過引進新一代諾基亞5G網路解決方案，運用其高效能、低能耗特性，提升網路效能，可望降低11%至39%用電量，提高設備使用效率，加上2024年底前整併台灣之星網路，預估可節電超越6700萬度電，加速淨零步伐並降低網路營運成本。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130228

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