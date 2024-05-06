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英國演員伯納希爾辭世享壽79 曾飾演鐵達尼號船長

2024/5/6 01:12
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國男演員伯納希爾的經紀人宣布，伯納希爾今天辭世，享壽79歲。他以在經典電影「鐵達尼號」和「魔戒三部曲」中的演出最為人熟知。

法新社報導，伯納希爾（Bernard Hill）在1997年上映的史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」（Titanic）中飾演船長史密斯（Edward Smith），並在彼得傑克森（Peter Jackson）執導的「魔戒」（The Lord Of The Rings）三部曲中飾演洛汗國王（King of Rohan）希優頓（Theoden）而享譽全球。

經紀人柯爾遜（Lou Coulson）向英國媒體證實，伯納希爾於今天凌晨去世。

伯納希爾生涯早期曾經演出1982年在英國廣播公司（BBC）播出、廣受好評的連續劇「黑幫男孩」（Boys from the Blackstuff）。該劇榮獲諸多獎項，迄今仍被評為英國影集典範。

英國廣播公司第一台（BBC One）今晚播出影集「夜警先鋒」（The Responder）第2季的內容正好是伯納希爾回歸電視螢光幕的新作。（譯者：何宏儒）1130506

#BBC
#鐵達尼號
#魔戒
#英國
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