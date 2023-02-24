華納要拍更多魔戒 彼得傑克森：想聽他們對進度的想法

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）華納兄弟影業公司今天說，未來將推出「魔戒」（Lord of the Rings）系列電影的多部新作。紐西蘭名導彼得傑克森掌鏡的魔戒三部曲贏得17座奧斯卡獎，是電影三部曲一項紀錄。

法新社報導，華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）執行長札斯拉夫（David Zaslav）今天在法人說明會表示，甫上任的華納兄弟影業共同董事長迪盧卡（Mike De Luca）和艾比（Pam Abdy）已簽定協議，將把作家托爾金（JRR Tolkien）筆下的這個虛構故事拍成更多電影。

札斯拉夫說：「今天我要興奮地宣布，迪盧卡和艾比已簽下合約，將製作多部魔戒新作。魔戒三部曲是歷來最具標誌性的故事類系列電影之一，請關注進一步相關消息。」

札斯拉夫未透露進一步細節，但彼得傑克森（Peter Jackson）在對法新社發出的聲明中說，他與合作夥伴了解「此事的每一個進度」；並說，「我們希望與他們進一步商談，以聽取他們對於進度的想法」。

有關新作將根據托爾金這三部皇皇巨著的哪些情節和時序來拍成，目前並無詳細說明，只知將由華納兄弟影業和華納集團旗下另一子公司新線影業（New Line Cinema）共同製作。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120224