哈利波特20週年節目惹議 重返霍格華茲缺JK羅琳[影]

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影片來源：HBO Max

（中央社倫敦30日綜合外電報導）「哈利波特」系列電影迎來20週年，演員將聚首特別節目「重返霍格華茲」，但原著作者JK羅琳疑因她對跨性別者的評論掀起爭議，而未能參演這檔節目，但她的缺席也招致批評。

HBO Max將於2022年1月1日播出特別節目「哈利波特20週年：重返霍格華茲」（Return to Hogwarts），飾演「哈利」的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）將與「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）和「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint）等人團聚。

不過，「哈利波特」系列原著小說作者JK羅琳（JK Rowling）卻僅出現在2019年時錄製的影片。

「每日電訊報」（The Telegraph）在它的2星評價中表示：「當我們最需要她的時候，JK羅琳人呢？」

JK羅琳本人、華納兄弟（Warner Bros）或HBO都尚未正式證實缺席原因。

「泰晤士報」（The Times）的密吉里（Carol Midgley）給出了4星評價，「如果你今年耶誕節沒吃夠糖，那在這場哈利波特重聚盛宴上的過量甜頭，應該可以彌補這一點。」

「『重返霍格華茲』是場漫長、閃耀、懷舊的愛之盛會，主要卡司雲集、分享拍電影時的回憶，當然會說出他們有多『愛』彼此。」

然而，密吉里表示，在「重返霍格華茲」中，JK羅琳的缺席相當引人注意。

「羅琳沒坐在葛萊芬多交誼廳裡，也沒有在斜角巷（Diagon Alley）散步的事實，加上當時還是孩子的演員承認，他們職業生涯歸功於她，這似乎是一個奇怪而極重要的遺漏。」

「這就好像年輕王室成員舉辦白金漢宮慶祝聚會而沒邀請女王。」

「每日電訊報」的鮑爾（Ed Power）指出，JK羅琳「確實出現在2019年的一些簡短片段中」，但除此之外對她「顯眼的缺席」表示惋惜。

「她（JK羅琳）的重要性被低估了。即使是麻瓜也會得出結論，即羅琳在這部紀錄片中出現的時間不足，與該系列（電影）明星公開譴責她對跨性別者的看法有關。」

「終歸缺少的是對哈利的真正洞見，以及讓如此多讀者驚訝的關於他的事物。而且，老實說，只有JK羅琳才能提供那種深刻見解。」（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101230