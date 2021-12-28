匆匆一過20年 哈利波特元旦特輯掀回憶殺[影]

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影片來源：HBO Max

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）「哈利波特」掀起魔法風潮匆匆一過20載，以「哈利」一角風靡全球的丹尼爾雷德克里夫回想起當年那令人無比尷尬的髮型；艾瑪華森則說，與同劇演員相聚給了她意想不到的快樂。

路透社報導，HBO Max將於2022年1月1日播出特別節目「哈利波特20週年：重返霍格華茲」（Return to Hogwarts），除了3大要角外，許多參與相關電影的演員也將在「霍格華茲」聚首，堪稱是最佳元旦獻禮。

32歲英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）獲選在首部哈利波特電影飾演擁有魔法的孤兒哈利時，年僅11歲。他在倫敦郊區的李維斯登（Leavesden）片場錄製特別節目時說，他一直都很樂意與大家談論這部電影。

根據今天曝光的摘錄內容，丹尼爾雷德克里夫說：「我人生的每一部分都跟哈利波特與李維斯登有關。我在這裡向某人獻出初吻，我在這裡交了第一個女朋友…這一切都是從哈利波特電影場景的某一處開始萌芽。」

丹尼爾雷德克里夫也笑說，自己與飾演「榮恩」的魯伯葛林特（Rupert Grint）得知要把頭髮留長，好讓兩人髮型在續集中變得更加蓬亂時的心情有多糟。

他說：「我們當時的反應是，『不、不、不、不、不。不會要我們以這番造型示人吧？我們應該要在這部電影中成為青少年並與女生約會！不應該變成這樣，對吧？』所以我認為，當我們意識到這是事實時，兩個人都很崩潰。」

除了丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特和「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）與導演克里斯哥倫布（Chris Columbus），「海格」羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）、「馬份老爸魯休斯」傑森艾塞克（Jason Isaacs）、「天狼星布萊克」蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、「食死人貝拉雷斯壯」海倫娜波漢卡特（Helena Bonham Carter）等演員也將在節目中現身。

導演克里斯哥倫布回憶起電影場景，直呼那是「世上最棒的遊樂場」。

艾瑪華森表示，久別重逢讓她感慨萬千。

她說：「我們之中有些人已經好多年沒見。因此這讓人感覺愉快，是一種意想不到的快樂。」

蓋瑞歐德曼說，再度聚首讓他「感覺有點不可思議，因為你在他們小時候就認識他們，而現在他們有些人已經結婚，甚至有了自己的孩子」。

「哈利波特：神祕的魔法石」（Harry Potter and the Sorcerer's Stone）2001年11月上映。改編自暢銷作家JK羅琳（J.K. Rowling）同名小說的8部哈利波特系列電影，全球總票房累計約78億美元。

JK羅琳不會在「哈利波特20週年：重返霍格華茲」特輯中露面，但會在檔案鏡頭中現身。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1101228