臥虎藏龍4K版上映 紐時讚武打畫面歷久彌新

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）導演李安代表作「臥虎藏龍」4K數位修復版17日起在北美上映。紐約時報影評讚嘆武打畫面歷久彌新，女主角楊紫瓊表現耀眼，觀眾可在她角逐奧斯卡影后時重溫這部舊作。

「臥虎藏龍」改編自同名武俠小說，2000年底上映後佳評如潮，入圍第73屆奧斯卡金像獎最佳影片等10項獎項，抱回最佳外語片、最佳原創配樂、最佳藝術指導、最佳攝影。本片叫好叫座，美加地區票房收入1.28億美元，是美國影史最賣座的外語片。

影評寫道，觀眾如重溫這部恢宏巨作，馬上能回想起當年令人驚嘆的動作場景，包括屋頂追馳武打、竹林無語擺盪，片中角色騰空而起、恣意滑翔、超脫凡間。但「臥虎藏龍」不純粹是一部好的武俠片。

兩年前適逢「臥虎藏龍」上映20週年，李安被美國「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）問到他當年拍片重心是放在武打場景還是劇情面時回答：「我當時什麼都想要，因此，我沒想到我把一部B級片升級成A級作品。」

紐時表示，李安當年說到做到，把B級片元素化為一部含悲劇寓言、講述壓抑的女性主義故事、令人心碎的愛情故事、技術層面劃時代的動作巨片。

其中，「臥虎藏龍」武打畫面最令人難忘。影評寫道，多年後重溫像是再次目睹大膽的影壇發現。與「臥」片相比，時下賣座片規模更宏大，但戰鬥與衝突場景卻像是製作精細的電玩畫面。在看似不可能的武打編排中，「臥」片演員表現和角色刻畫出色，觀眾根本不必在意有沒有用替身。

「臥虎藏龍」當年沒有入圍奧斯卡任何演技獎項。事過境遷，楊紫瓊主演、同樣由東方面孔擔綱的美國科幻電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲本屆奧斯卡11項提名，包括4項演技獎項，楊紫瓊首次入圍就是角逐影后。

重溫「臥虎藏龍」，紐時認為，楊紫瓊在周潤發、章子怡、張震等同片演員中鋒芒最健。但直到「媽的多重宇宙」，楊紫瓊才正確地被塑造為備受尊崇的國際巨星，得以完全施展拳腳。

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影評形容，楊紫瓊在「臥虎藏龍」的演出不經意地被塑造為洗煉卻受限、高貴卻僵硬；一方面是優雅的武打明星，卻又充滿人性。「臥」片展現她有能力勝任一切，在無比堅毅的外表下，楊紫瓊詮釋的俞秀蓮凝視中透露出柔弱。

文末寫道，「臥虎藏龍」為何歷久彌新，章子怡所飾玉嬌龍在片尾縱身一跳那充滿詩意的處理或許最能解答：人類飛翔化為悲劇、企求的生活無法實現，這是歷久不衰的故事，也是李安的招牌。（編輯：郭中翰）1120220