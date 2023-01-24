奧斯卡入圍名單揭曉 媽的多重宇宙11項提名最亮眼

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）第95屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉，超現實科幻電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）囊括11項提名，成績最為亮眼。

法新社報導，德國反戰片「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）與愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）緊追在後，各獲得美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）9項提名。

一如預期，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）與「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）等賣座鉅片也獲得最佳影片獎提名，以報答兩片在疫情過後，協助把觀眾帶回電影院。

但「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）成為遺珠，無緣問鼎最佳影片。

「媽的多重宇宙」講述55歲的美國華裔移民秀蓮捲入了一場瘋狂的冒險，得獨自一人透過探索其他宇宙來拯救世界。電影口碑很快傳開，全球票房已逾1億美元（約新台幣30.34億元）。

該片入圍4個演員獎項，包括關繼威（Ke Huy Quan）入圍最佳男配角獎，以及楊紫瓊獲得最佳女主角獎提名。

楊紫瓊成為奧斯卡95年歷史上第2位入圍最佳女主角獎的亞洲人，將與澳洲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）一較高下。

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凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」（Blue Jasmine）和「神鬼玩家」（The Aviator）分別拿下奧斯卡影后與最佳女配角獎，這次她以「TÁR塔爾」（Tar）入圍。

不過，本屆最佳女主角提名也引發爭議，儘管出演「女王」（The Woman King）的薇拉戴維絲（Viola Davis）、參與「提爾：純真之死」（Till）的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler）都被視為熱門人選，仍無非裔女性獲得提名。（譯者：楊昭彥）1120124