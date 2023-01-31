冷門獨立片女星入圍奧斯卡掀議 來龍去脈一次看

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）這個名字對一般觀影民眾來說或許很陌生，但影劇圈一些最響噹噹的名人不但清楚這號人物，還希望她能獲得一座奧斯卡獎。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這個有點不尋常的故事要從去年10月說起，小成本獨立片「致萊斯利」（To Leslie，暫譯）在少數電影院上映，安德麗亞瑞斯波羅格在片中的演出獲影評讚譽為她生涯代表作。

就在上個星期，安德麗亞瑞斯波羅格入圍奧斯卡金像獎最佳女主角獎，這是她首次有機會爭奪小金人。

然而，她入圍的背景引人疑竇，特別是事前「莎翁情史」女星葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）、「曼哈頓奇緣」主角艾美亞當斯（Amy Adams）等好萊塢多位A咖影星都曾公開替她宣傳。如今，主辦奧斯卡獎的美國影藝學院（AMPAS）在未提及片名或人名情況下，表示將對本屆評選活動進行調查，確保沒有違反規則。

以下是有關「致萊斯利」的兩三事：

● 有口碑無票房

奧斯卡入圍名單出爐之前，大多數美國人都沒聽過「致萊斯利」這部片。這部片2022年3月在美國南方音樂節（South by South West）首映，同年10月，在有限院線上映之後票房僅2萬7000美元（約新台幣82萬元）。

到了這個月情況就截然不同了。多位好萊塢A咖運用自身影響力宣傳本片，葛妮絲派特羅在社群平台Instagram上盛讚這部片，更說女主角應拿下市面上所有的電影獎項，「還沒問世的獎項也該得一得」。

艾美亞當斯則主持了一場與該片女星、導演的對話，稱這部片為「電影拍攝的一大成就」。

其他公開支持「致萊斯利」的明星還包括「鐵達尼號」的凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、「六人行」的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、「美國X檔案」的艾德華諾頓（Edward Norton），以及「女魔頭」莎莉賽隆（Charlize Theron）。

● 這類「草根式行銷」非新鮮事

儘管群星相挺一部電影嚴格來說並非「草根式行銷」，但安德麗亞瑞斯波羅格以及「致萊斯利」獲得的助力幾與草根式行銷無異。好萊塢明星很少對自己未參與演出的電影如此拚命宣傳，讓安德麗亞瑞斯波羅格的崛起十分另類。

但過去就有演員替自己的奧斯卡之役「拜票」：以2010年上映的「燃燒鬥魂」（The Fighter）入圍奧斯卡最佳女配角獎的梅莉莎李奧（Melissa Leo），就曾替自己張羅宣傳照、替自己買過「供您參考」（For Your Consideration）廣告，最後順利抱回小金人。

業界觀察人士過去就曾指出，這類「拜票」通常是用來平衡「戰況」，此例是將各界注意力集中在一部小成本的冷門獨立片上。與過去不同之處是現在有了社群網站，讓這類宣傳活動從「檯面下」變成「公開化」。

然而，並非所有影星都有安德麗亞瑞斯波羅格這樣的「關係」（connections）。有影評人點出，「女王」（The Woman King）的薇拉戴維絲（Viola Davis）以及「提爾：純真之死」（Till）的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler）這兩位非裔女星就成了本屆奧斯卡的兩大遺珠，且這兩部片的票房成績都遠優於「致萊斯利」。

奧斯卡獎多元性問題已被討論、剖析多年。儘管安德麗亞瑞斯波羅格本人並不是導致薇拉戴維絲和丹妮爾戴德維勒爆冷未獲提名的主因，但有些人認為，她背後的啦啦隊氣勢充分展示出擁有一群知名白人朋友能讓一個人握有多少優勢。

● 奧斯卡主辦單位要查 引發議論

根據CNN取得的聲明，美國影藝學院27日宣布將「審視本屆入圍名單的評選活動」。美國影藝學院並未公開點名安德麗亞瑞斯波羅格，也沒有提到有名人替她宣傳。但很多人已經把兩件事聯想在一起。

艾美獎入圍影集「黃蜂」卡司之一的克莉絲汀娜蕾茜（Christina Ricci）在她後來刪除的IG貼文中批評過美國影藝學院。據美國娛樂新聞網站Deadline，克莉絲汀娜蕾茜寫說：「規規矩矩以精湛演出『爆冷入圍』（意味著沒有砸大錢來定位這位女演員），卻遭遇調查行動，這似乎有點好笑。」

「所以只有負擔得起這些宣傳活動的電影和演員才值得獲得認同？感覺既精英主義又排外。」

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安德麗亞瑞斯波羅格會不會自入圍名單除名還是未知數。不過，入圍之後又遭除名也是有先例的。2014年時，作曲家布魯斯布勞頓（Bruce Broughton）以Alone Yet Not Alone一曲入圍奧斯卡獎，後因宣傳手法惹議而遭除名。

無論有無名人加持，安德麗亞瑞斯波羅格都將在3月12日的奧斯卡頒獎典禮上遭遇硬仗。與她爭奪影后寶座的包括「TÁR塔爾」（Tár）的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、「金髮夢露」（Blonde）的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、「法貝爾曼」（The Fabelmans）的蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams），以及「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）的楊紫瓊。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120131