史蒂芬史匹柏揭童年 「法貝爾曼」入圍奧斯卡7獎

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「法貝爾曼」是好萊塢名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）（右）以電影形式呈現的回憶錄，投注極大心力，也親自指導男主角蓋布瑞拉貝爾（Gabriel LaBelle）（左）演出。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）入圍本屆奧斯卡7項大獎的「法貝爾曼」（The Fabelmans），是好萊塢名導史蒂芬史匹柏以電影形式呈現的回憶錄，作品刻畫電影大師的人生，與電影生涯的各種力量和家庭因素。

76歲的史匹柏（Steven Spielberg）縱橫影界50年，執導電影類型多元又深受觀眾熱愛，包括「大白鯊」和「E.T.外星人」、「侏羅紀公園」、「辛德勒的名單」和「慕尼黑」等片。但無論是以先進拍攝技術呈現驚人奇觀的科幻片或探討歷史道德的劇情片，史匹柏表示：「我多數的電影都是對於我在人格成長期間發生的事情的反映和反思。」

史匹柏透過片商分享：「每個導演都會把自己投射在他執導的電影中，就算是別人寫的劇本，不管你喜不喜歡，你的人生一定會反映在你拍的電影上面。事實就是這樣，『法貝爾曼』不只是一個寓言故事，而是我真實的童年回憶。」

史匹柏說，他想拍這部電影已經想了很久，但一直躊躇著沒執行，直到他「慕尼黑」、「林肯」知名編劇東尼庫許納（Tony Kushner）結識。在兩人認識的16年間，庫許納時不時地會和他深入談話與編劇過程，讓史匹柏半開玩笑地說，這些談話有點像是「心理治療」。

「東尼等於像是我的心理治療師，我則是他的病人」，史匹柏指出，談話過程，庫許納給予他很多反饋，也協助他整理重要的童年回憶與經驗，最終拍成了「法貝爾曼」這部作品。

由於電影刻畫史蒂芬史匹柏的人生故事，讓每名參演者壓力都相當沉重。不過男主角蓋布瑞拉貝爾（Gabriel LaBelle）笑言，每當看到導演對他們的演出有情緒反應時，就知道演對了，「導演每次在拍片現場開始情緒激動，我就覺得我很成功地把他的故事演得栩栩如生。」

保羅丹諾（Paul Dano）也補充說：「看到史蒂芬在回顧他的人生時淚流滿面，真的非常令人動容。他藉由這部電影向世人打開心房，流露出他脆弱的一面。那一點真的幫助我看到他這個人，也使得演出這部電影變得更重要。」

「法貝爾曼」將於24日全台上映。（編輯：陳政偉）1120204