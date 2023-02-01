好萊塢群星力挺雖有爭議 Andrea Riseborough仍保住奧斯卡影后提名

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）安德麗亞瑞斯波羅格以冷門獨立片「致萊斯利」問鼎奧斯卡最佳女主角獎，大會主辦單位今天表示，這位英國演員入圍的另類宣傳手法雖略有疑慮，但仍將保留她的提名資格。

法新社報導，美國電影藝術與科學學院（AMPAS）上週宣布奧斯卡獎入圍名單，安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）的提名讓好萊塢大感意外。

電影「致萊斯利」（To Leslie，暫譯）講述一名美國德州的母親中了樂透後揮金如土並淪為酒鬼的故事。飾演女主角的安德麗亞瑞斯波羅格演技備受影評讚譽，但這部電影票房僅2萬7000美元（約新台幣82萬元），也沒有砸大錢替這部片宣傳，一反了前進奧斯卡必備的兩大要素。

然而，這部片卻在奧斯卡入圍名單出爐前最後一刻，吸引了多位好萊塢A咖在社群網站的公開力挺，包括「美國X檔案」的艾德華諾頓（Edward Norton）、「莎翁情史」女星葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）及「美國恐怖故事」（American Horror Story）的莎拉寶森（Sarah Paulson）等。

而這些名人的宣傳手段是否違反了主辦單位在禁止遊說或貶低競爭對手的規定，在好萊塢引發熱議。

美國影藝學院今天在聲明中表示：「學院認定，引發質疑的活動並沒有嚴重到需要撤銷電影提名的程度…然而，我們的確有發現招致疑慮的社群媒體和推廣策略，並已和相關單位進行直接溝通。」

奧斯卡獎落誰家是由9500名美國影藝學院會員投票選出，此前的入圍名單則是由各個專業分會所決定，換句話說，包括安德麗亞瑞斯波羅格的最佳女主角獎在內的演技獎類別，便是由美國影藝學院內的約1300名演員票選而出。

而這1300人據說就是這波替安德麗亞瑞斯波羅格拜票的目標，電子郵件和社群網站貼文攻勢不斷，試圖鼓勵他們把票投給安德麗亞瑞斯波羅格，並要求更多人跟進。

聲援「致萊斯利」的宣傳攻勢中，至少有一篇Instagram貼文暗示，反正「女王」（The Woman King）的薇拉戴維絲（Viola Davis）以及「提爾：純真之死」（Till）的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler）「鐵定入圍」，會員可以安全把票投給另一個人。

等入圍名單揭曉，薇拉戴維絲和丹妮爾戴德維勒雙雙成為遺珠，導致今年奧斯卡獎沒有非裔女星爭奪影后殊榮。

今年奧斯卡頒獎典禮排定於美國時間3月12日登場。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120201