「致蕾絲莉」黑馬角逐影后爭議 楊紫瓊力挺入圍

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影片來源：Momentum Pictures

（中央社記者葉冠吟台北6日電）41歲英國女星瑞斯波羅格以電影「致蕾絲莉」深陷酒癮的單親媽媽，獲好萊塢影帝后口碑支持，成功入圍第95屆奧斯卡影后卻飽受爭議，所幸在楊紫瓊等同屆入圍者力挺下逐漸平息。

今年1月第95屆奧斯卡金像獎公布入圍名單時，「致蕾絲莉」（To Leslie）女主角安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）以爆冷門之姿，打敗呼極高的「女王」女主角薇拉戴維斯（Viola Davis）與「提爾：純真之死」的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler），角逐奧斯卡最佳女主角。

不過全片當時在北美票房慘淡，僅賣出不到3萬美金（約新台幣82萬元），卻意外在一票好萊塢明星、名人使用社群媒體推薦下，獲得部分美國影藝學院（AMPAS）會員支持，進而斬獲不少入圍票數，引發「是否違規拉票」等爭議。

「致蕾絲莉」導演麥可莫里斯（Michael Mooris）雖首次擔綱電影執導筒，在電視圈卻赫赫有名，曾以「絕命律師」入圍艾美獎最佳導演獎，更拍攝過「紙牌屋」、「漢娜的遺言」、「金融戰爭」等熱門影集。

身兼本片監製的他與同為電視圈工作的妻子以草根式打法，利用人脈與女主角演藝圈敬業口碑，透過公關公司連開數場小型私人放映會，讓葛妮絲派特蘿（Gwyneth Paltrow）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）和莎莉賽隆（Charlize Theron）等好萊塢知名女星主動邀請身邊好友觀賞。

後來劇組更請出奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）與女主角瑞斯波羅格舉辦線上問答活動，在社群意外獲得不少關注，甚至一項挑片的好萊塢男星艾德華諾頓（Edward Norton）也公開稱讚，引發好奇。

針對外界對「致蕾絲莉」的入圍爭議，美國影藝學院先前展開正式調查，但最終以名人宣傳手法，不嚴重影響到會員投票意願，讓事件塵埃落定。而同屆競爭影后的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）和楊紫瓊，也都有在公開場合支持並鼓勵瑞斯波羅格。

楊紫瓊更認為，若如外界所述能瞞騙過影藝學院，許多人早能以同樣方式入圍，自己更是等了近40年才因「媽的多重宇宙」角逐奧斯卡殿堂，力挺瑞斯波羅格提名資格。第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間13日揭獎。

「致蕾絲莉」描述1名德州西部的單親媽媽蕾絲莉辛苦扶養著兒子，某次意外中了樂透頭獎，原本她有機會展開美好人生，但6年後不僅把錢揮霍殆盡、還染上酒癮，遭兒子放棄。走投無路的她，流浪到一間旅館，遇到好心的老闆給她工作，也逐步面對過去行為造成的後果。「致蕾絲莉」將於24日在台灣上映。（編輯：李亨山）1120306

41歲英國女星安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）（圖）在電影「致蕾絲莉」詮釋深陷酒癮的單親媽媽，以黑馬之姿入圍第95屆奧斯卡影后。（光年映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月6日