凱特布蘭琪「TÁR塔爾」橫掃獎季 成楊紫瓊封后勁敵

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）好萊塢影后凱特布蘭琪在電影「TÁR塔爾」化身首席女指揮家，單挑古典樂界權力鬥爭，橫掃今年獎季，奪下威尼斯影展、金球獎等逾30座影后，成為楊紫瓊挑戰奧斯卡最強勁對手。

「TÁR塔爾」（TÁR）入圍本屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳攝影與最佳剪輯等6獎。

劇情描述主角凱特布蘭琪（Cate Blanchett）飾演的莉迪亞塔爾，是德國知名管弦樂團史上首位女性首席指揮家。才華洋溢、正值事業巔峰的她，準備舉辦新書發表會，也將現場指揮備受期待的「馬勒第五號交響曲」，但塔爾的人生卻在接下來的幾個星期內完全分崩離析。

身兼「TÁR塔爾」製片、編劇與導演的陶德菲爾德（Todd Field）透過片商分享，他長久以來一直在構思一個「從小就靠著自學追求夢想，當夢想終於實現，夢想卻又轉變成一場惡夢」的角色。

陶德菲爾德指出：「塔爾以前將自己的生命奉獻給藝術，但現在卻發現自己必須掌管一個龐大機構，並且暴露出自己的弱點，而且她用在別人身上的規定，自己卻似乎毫不自覺地違反它們」，他認為這就像美國紀實作家珍妮特馬爾科姆（Janet Malcolm）所說的：「知道自己行為惡劣並不是藉口。」

「就像許多位高權重的人一樣，執掌柏林愛樂樂團的首席指揮家塔爾是謎一般的人物。」凱特布蘭琪認為演出這部電影對她來說是很大的挑戰，「我必須把這個角色演活，並且讓觀眾對她的經驗產生感情連結，因為她是一個其實並不瞭解自己的女人。」

尤其片中，當柏林愛樂準備為唱片公司錄製「馬勒第五號交響曲」的現場演奏，也是塔爾事業里程碑時，麻煩卻漸漸浮現。凱特布蘭琪補充解釋：「女指揮家通常都只有機會指揮室內樂，而不是編制龐大的交響樂，但老實說，編制龐大的交響樂也讓她身心俱疲」。

凱特布蘭琪指出：「光處理柏林愛樂樂團人事和行政方面的事務，就讓她疲憊不堪，她也發現自己做出一些錯誤的決定。當你身為一名女指揮家站在指揮台上，就必須花費許多心力應付這個位置伴隨而來的政治鬥爭。」

「TÁR塔爾」將於10日在台上映。（編輯：李亨山）1120308

好萊塢影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在電影「TÁR塔爾」飾演柏林愛樂的首位女首席指揮，隨著個人事業登上顛峰之際，各種挑戰卻接踵而至。（UIP提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年3月8日