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楊紫瓊與凱特布蘭琪奧斯卡爭后 安德麗亞爆冷入圍引關注

2023/3/6 11:31（3/6 13:53 更新）
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楊紫瓊（左）和凱特布蘭琪（右）爭搶今年奧斯卡最佳女主角獎。（左圖取自instagram.com/everythingeverywheremovie；右圖取自twitter.com/FocusFeatures）
楊紫瓊（左）和凱特布蘭琪（右）爭搶今年奧斯卡最佳女主角獎。（左圖取自instagram.com/everythingeverywheremovie；右圖取自twitter.com/FocusFeatures）
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（中央社網站6日電）奧斯卡最佳女主角入圍名單今年有了亞裔卻不見非裔面孔，安德麗亞瑞斯波羅格爆冷入圍成為網友熱搜關鍵字，讓媒體爭相報導提名內幕，影迷好奇楊紫瓊和凱特布蘭琪等人誰能勝出的同時，目光也聚焦近年始終未歇的平權議題。

第95屆奧斯卡入圍名單引發關注，楊紫瓊、凱特布蘭琪、蜜雪威廉斯、安娜德哈瑪斯與安德麗亞瑞斯波羅格分別以「媽的多重宇宙」、「塔爾」、「法貝爾曼」、「金髮夢露」與「致蕾絲莉」獲提名，在「女王」（The Woman King）一片領銜的非裔女星薇拉戴維絲意外成為遺珠。

楊紫瓊一身武打功夫闖蕩影壇40年，入圍實至名歸，與她一同獲得提名的安德麗亞則是因為大爆冷門，衝出一波討論聲量，Andrea Riseborough更成網路熱搜關鍵字，大家都好奇「那個沒聽過的陌生演員到底是誰？」

影片來源：Momentum Pictures

安德麗亞問鼎最佳女主角獎，然而獨立電影「致蕾絲莉」票房只有2萬7000美元（約新台幣82萬元），也缺少大筆宣傳費，欠缺前進奧斯卡必備的兩大要素。艾德華諾頓、葛妮絲派特羅等大咖在入圍名單發表前公開支持安德麗亞，做法是否違反影藝學院禁止遊說或貶低競爭對手的規定，引發熱議。

凱特布蘭琪在「塔爾」裡化身指揮大師再度入圍，野心勃勃的懾人氣場不變，2月21日已抱回英國奧斯卡最佳女主角獎。

凱特布蘭琪扮演「魔戒」三部曲裡的精靈女王凱蘭崔爾， 舉手投足風範絕美，存在感幾乎壓過主角群，細膩眼神與聲音表情迷倒無數粉絲，成為影迷心中無二的「女王」。1998年她以「伊莉莎白」首度入圍最佳女主角，敗給「莎翁情史」的葛妮絲派特羅，15年後才靠「藍色茉莉」成功摘金。

凱特布蘭琪多年來不斷表示，她寧願被稱為演員而非女演員，今年贏得影評人大獎後，更直接了當批判好萊塢應該改變父權陋習，希望有朝一日眾多獎項都不再區分男女，讓所有優秀演員同場較勁。

5度入圍奧斯卡最佳女主角的凱特布蘭琪在「塔爾」化身指揮大師。（圖取自twitter.com/FocusFeatures）
5度入圍奧斯卡最佳女主角的凱特布蘭琪在「塔爾」化身指揮大師。（圖取自twitter.com/FocusFeatures）
奧斯卡常客蜜雪兒威廉絲（右2）以「法貝爾曼」獲得第3次最佳女主角提名。（UIP提供）
奧斯卡常客蜜雪兒威廉絲（右2）以「法貝爾曼」獲得第3次最佳女主角提名。（UIP提供）
「金髮夢露」安娜德哈瑪斯是奧斯卡史上第一位出身古巴的最佳女主角入圍者。（圖取自twitter.com/netflix）
「金髮夢露」安娜德哈瑪斯是奧斯卡史上第一位出身古巴的最佳女主角入圍者。（圖取自twitter.com/netflix）

奧斯卡常客蜜雪兒威廉絲2005年與李安合作「斷背山」入圍最佳女配角，之後分別在2010、2011和2016年帶著「藍色情人節」、「夢露與我的浪漫週記」與「海邊的曼徹斯特」再踏上紅毯；金獎大導史蒂芬史匹柏自傳電影「法貝爾曼」將成功故事背後的重要女性推上幕前，蜜雪兒在戲裡點燃兒子對電影夢的熱情，生涯第3度入圍最佳女主角。

34歲的安娜德哈瑪斯出身古巴，不論是「銀翼殺手2049」的AI助理、「峰迴路轉」的委屈小護士，還是與007同場、既俏皮又神勇的新手特務，她的銀幕鋒芒都與好萊塢大咖前輩們勢均力敵。

「金髮夢露」改編瑪麗蓮夢露傳奇一生，安娜詮釋了夢露大膽而理直氣壯的女權人生，表現得到影藝學院青睞，虛構電影情節則掀起「請好萊塢放過已逝女神」的檢討聲。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」表現允文允武還有演員工會獎加持，有望打破玻璃天花板為亞裔寫下光榮紀錄。頒獎製作單位或許得把皮繃緊一點，那個會警告你「別用音樂催人下台」的最佳女主角就要來了。（編輯：鄭懿君）1120306

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」表現允文允武，有望打破玻璃天花板為亞裔寫下光榮紀錄。（圖取自instagram.com/everythingeverywheremovie）
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」表現允文允武，有望打破玻璃天花板為亞裔寫下光榮紀錄。（圖取自instagram.com/everythingeverywheremovie）
#楊紫瓊
#凱特布蘭琪
#安德麗亞瑞斯波羅格
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