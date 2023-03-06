布蘭登費雪重磅回歸奧斯卡有望摘金 柯林法洛緊追在後

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（中央社網站6日電）奧斯卡風向今年怎麼吹？布蘭登費雪「重磅」回歸大銀幕，以「我的鯨魚老爸」催淚演技入圍最佳男主角，有機會一舉摘金；「伊尼舍林的女妖」不讓「媽的多重宇宙」專美於前，導演馬丁麥多納可能把愛將柯林法洛推上影帝寶座。

布蘭登費雪沉潛多年重返好萊塢，在「我的鯨魚老爸」突破以往銀幕形象，飾演體重超過270公斤、不靠助行器根本無法從沙發上起身的主角查理。

查理為同性情人拋妻棄女卻迎來破碎的愛，祕密往事在一段段對話裡重見天日，舞台劇改編成近兩小時故事不斷向觀眾提出質疑：有愛為什麼不夠？已疏離的親子關係能彌補回什麼？

在愛裡傷透心的查理痛到不能再痛，只能在謊言中持續自我壓抑，暴飲暴食吃出重病，連擔任護士的好友都忍不住破口大罵。但他的求生意志一去不回，寧願大口把高熱量三明治往嘴裡塞也不願就醫治療。

曾經的愛和逝去的人深深影響查理在生命倒數時刻的信仰與選擇，他走在已無法圓滿的人生道路盡頭，想為女兒艾莉付出的心意成為最後執念。布蘭登費雪一字一句表達查理強烈的遺憾與心痛，催出觀眾眼淚，動人演技讓他先後抱回金球獎、影評人大獎和演員工會獎，小金人幾乎唾手可得。

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

布蘭登費雪（圖）去年9月在威尼斯影展不敵柯林法洛，兩人將在奧斯卡再度同場較勁。（路透社）

柯林法洛（右）與布蘭頓葛利森（左）在「伊尼舍林的女妖」再度共演，看似平靜的日常戲激出強烈火花。（圖取自20thcenturystudios.com）

「伊尼舍林的女妖」集結「殺手沒有假期」團隊陣容，講述伊尼舍林島上的男子派瑞一夕之間與每日相約上酒吧打屁聊天的好友康姆鬧翻，缺乏共識的爭端竟演變成拿命來拚，一場「迷你愛爾蘭內戰」在島內血腥上演，觀眾驚訝之餘更好奇僵局該如何排解。

簡單故事看似討論分手的藝術，也隱約點出無論以什麼理由掀起的戰爭，回顧時都可能感覺愚蠢荒謬到令人搖頭。伊尼舍林男子們用互動堆疊濃烈驚悚氛圍，看似平靜的日常卻能激盪出強烈火花，讓柯林法洛、布蘭頓葛利森與貝瑞柯根主配角3人同時入圍奧斯卡。

柯林法洛2002年與布魯斯威利合作「哈特戰爭」成為鎂光燈焦點，同年「關鍵報告」和湯姆克魯斯針鋒相對，角色詮釋亦正亦邪讓影迷印象深刻，「絕命鈴聲」裡柯林獨挑大樑，票房表現可圈可點，漫威和DC超級英雄電影也有他的身影。部分觀眾可能很難一眼認出那個槓上新任蝙蝠俠羅柏派丁森、一臉橫肉的臃腫「企鵝」，就是這位來自愛爾蘭的性格大叔。

科班出身的他不僅能扛起動作強片，還是各大影展常客，從「殺手沒有假期」到「單身動物園」，參演作品不斷出現在大獎入圍名單，坎城、威尼斯、金球獎、奧斯卡，生涯紀錄洋洋灑灑，去年以「伊尼舍林的女妖」榮登威尼斯影展新科影帝，今年又拿下一座金球獎。

柯林與布蘭頓這對老少配戲裡互相傷害，銀幕外宣傳互動笑料橫生，展現多年好交情。導演馬丁麥多納透露，早在15年前拍攝「殺手沒有假期」時，就打定主意再把他們送作堆，「因為我覺得觀眾跟我一樣喜歡看這組搭檔對戲」。

麥多納2017年執導「意外」，讓法蘭西絲麥朵曼和山姆洛克威爾分別抱走奧斯卡最佳女主角與男配角獎，今年愛將柯林法洛入圍，麥多納有機會成為影帝推手。（編輯：鄭懿君）1120306