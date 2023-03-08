更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 娛樂

91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

2023/3/8 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約8日綜合外電報導）91歲的美國電影配樂大師約翰威廉斯，今年以電影「法貝爾曼」獲奧斯卡金像獎最佳原創配樂提名，創奧斯卡競爭性獎項最高齡入圍紀錄。若能一舉獲獎，更將締造最高齡得獎成就。

從「星際大戰」（Star Wars）、「大白鯊」（Jaws）到「辛德勒的名單」（Schindler's List），不少影史最具辨識性的電影配樂，都出自約翰威廉斯（John Williams）之手。

約翰威廉斯今年在第95屆奧斯卡金像獎中，憑藉他替知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）電影「法貝爾曼」（The Fabelmans）創作的配樂入圍，寫下最高齡的提名者紀錄。

約翰威廉斯一生共獲53次奧斯卡提名，以仍在世的影人來說，獲提名次數已無人能出其右，僅次於已故的華特迪士尼（Walt Disney）的59次。

法新社報導，假使約翰威廉斯12日得獎，這將成為他生涯第6座小金人獎座，他也將創下奧斯卡各競賽類別中最高齡的獲獎者記錄。目前這項紀錄的保持者是編劇詹姆士艾佛利（James Ivory），他獲獎時為89歲。

約翰威廉斯最近告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「任何人活到了這把歲數、能工作這麼久，似乎感覺很不真實」。他還說：「這令人非常興奮，即便已經過了53年。」

他表示：「我非常高興，我認為這是人之常情：只要作品能受到賞識，就能感到滿足。」

約翰威廉斯以華格納（Wagner）風格的宏偉新浪漫主義配樂而聞名，這與好萊塢之外，許多現代作曲家具實驗性質的作品形成鮮明對比。（譯者：張茗喧/核稿：徐崇哲）1120308

#約翰威廉斯
#奧斯卡
#法貝爾曼
奧斯卡
「媽的多重宇宙」挑戰小金人 創意源自台灣媽媽[影]解封後觀光熱 非洲等特殊行程一上架就成團
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族