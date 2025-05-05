加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

台灣工藝界最高榮譽 國家工藝成就獎公開徵選

2025/5/5 13:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）台灣工藝界最高榮譽「國家工藝成就獎」5月21日到6月9日受理報名，國立台灣工藝研究發展中心說，具中華民國籍國民可自行參加或接受推薦，除公開表揚，還有特展、專輯出版。

工藝中心今天發布新聞稿表示，國家工藝成就獎表彰長期致力工藝志業且卓越貢獻者，每年選出1名得獎者，除盛大頒獎典禮，也辦特展、專輯出版與拍紀錄片等一系列獎後活動，展現得獎者長期耕耘工藝領域成就與貢獻，作為後輩標竿典範。

google news透過 Google News追蹤中央社

工藝中心說，台灣工藝融合多元文化背景與在地生活智慧，具豐富細膩風貌並蘊含深厚人文，各地風土塑造獨特且多樣工藝樣貌，而工藝傳承除為技藝延續，更承載歷史文化記憶，工藝師專注的每道工序、技法，呈現專業經驗與時代精神積累，透過世代相傳保存技藝，是台灣工藝文化永續關鍵力量。

工藝中心表示，國家工藝成就獎作為台灣工藝類最高榮譽，以「國家」榮銜肯定得獎者長期耕耘工藝領域作為與相關貢獻，象徵政府重視台灣工藝人才，更具社會典範指標意義及傳承台灣工藝人才重要延續。（編輯：李明宗）1140505

#工藝中心
#國立台灣工藝研究發展中心
#國家工藝成就獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：