台灣工藝界最高榮譽 國家工藝成就獎公開徵選

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）台灣工藝界最高榮譽「國家工藝成就獎」5月21日到6月9日受理報名，國立台灣工藝研究發展中心說，具中華民國籍國民可自行參加或接受推薦，除公開表揚，還有特展、專輯出版。

工藝中心今天發布新聞稿表示，國家工藝成就獎表彰長期致力工藝志業且卓越貢獻者，每年選出1名得獎者，除盛大頒獎典禮，也辦特展、專輯出版與拍紀錄片等一系列獎後活動，展現得獎者長期耕耘工藝領域成就與貢獻，作為後輩標竿典範。

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工藝中心說，台灣工藝融合多元文化背景與在地生活智慧，具豐富細膩風貌並蘊含深厚人文，各地風土塑造獨特且多樣工藝樣貌，而工藝傳承除為技藝延續，更承載歷史文化記憶，工藝師專注的每道工序、技法，呈現專業經驗與時代精神積累，透過世代相傳保存技藝，是台灣工藝文化永續關鍵力量。

工藝中心表示，國家工藝成就獎作為台灣工藝類最高榮譽，以「國家」榮銜肯定得獎者長期耕耘工藝領域作為與相關貢獻，象徵政府重視台灣工藝人才，更具社會典範指標意義及傳承台灣工藝人才重要延續。（編輯：李明宗）1140505