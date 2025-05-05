陽信盃青少棒詹玄先發助屏東搶勝 想學林昱珉霸氣

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（中央社記者謝靜雯新北5日電）陽信銀行盃全國青少棒賽屏東縣今天敗部與南投縣交手，屏東縣詹玄自請扛先發投手重責，5.1局無失分、展現企圖心，率隊以5比1搶勝保住生機，詹玄最喜歡球員陳傑憲、也想學林昱珉霸氣。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽是美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13至14歲組）青少棒賽國內選拔賽，屏東縣此次以恆春國中為主體，加入高泰、里港、鶴聲國中球員組成聯隊參賽，今天敗部與南投縣隊交手。

屏東縣先發投手詹玄展現壓制力，前5局僅被敲出1支安打，沒有失分，6局續投有狀況，被敲出2支安打，1人出局後退場，隊友接替投球穩守，沒有失分。

詹玄今天總計用89球投5.1局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，好投壓制是球隊搶勝功臣、拿下勝投。屏東縣隊2局先馳得點，3局、6局再各拿2分，南投縣隊僅在7局上追回1分、追分不及吞敗。

屏東縣隊總教練尤建程表示，今天這場先發是詹玄主動爭取要投的，有提醒他每個打席的第一球、每局的第一名打者很重要，表現在控制範圍內，有做到教練團的要求，雖然直球速度不快，但是變化球投得準、打者也不好攻擊，除了投手外，預期也將是明年球隊主力捕手。

詹玄自評今天投球表現很好，但有時候太想要三振打者，想太多造成反效果，每局面對首名打者都會有點緊張，但有想辦法調適，發生守備失誤時雖然會受到影響，但也會彼此鼓勵。

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詹玄自認優勢是抗壓性好、變化球準度好，丟給打者打、讓守備幫忙；詹玄除了投手外，也擔任捕手、外野手，他最喜歡投球的感覺，比賽節奏可以掌握在手中，享受解決壓力的感覺，捕手的經驗對投球有加分。

詹玄的偶像是中職統一獅隊外野手陳傑憲，「因為他很帥、很強」，也很欣賞旅外投手林昱珉場上的霸氣，希望可以學習。（編輯：李亨山）1140505