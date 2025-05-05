新台幣爆量強升9.19角收30.145元 成交量史上第3大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）台股今天開高走低，新台幣連2天急升，在出口商瘋狂拋匯下，推升新台幣走勢，新台幣兌美元今天收盤收30.145元，勁揚9.19角，升幅3.05%，收盤創下近2年3個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額更飆出43.885億美元的驚天巨量，成交量創史上第3大。

新台幣連2天急升，台股今天開高走低，呈現股匯不同調，指數終場下跌254.65點，收在20532.99點。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超121.14億元。

外匯交易員表示，新台幣今天升勢驚人，出口商擔心匯價不回頭、紛紛進場拋匯，加上外資也有匯入，帶動新台幣強力走升，央行雖有調節，但相比之下力道不大。

新台幣兌美元今天開盤價為30.91元，最高29.59元、最低30.91元，盤中一度創下近3年新高，最後收盤30.145元，則創下2023年2月以來、近2年3個月新高。

外匯交易員表示，光新台幣這兩天就升值1.872元，匯市近期相對缺乏美元買盤，預料新台幣短期可能還有機會再走升，但要看央行調節力道而定。

根據央行統計，美元指數跌0.02%，新台幣大升3.05%，新加坡幣升0.8%，日圓走升0.53%，越南盾升0.17%，韓元跟人民幣則持平。

由於新台幣升勢猛烈，不少民眾想趁機換美元或日圓，卻因為許多銀行網銀APP卡住，導致無法換匯。

透過 Google News 追蹤中央社

中央銀行總裁楊金龍今天也親上火線說明，他坦言，匯市這兩天確實出現非正常現象，希望到此為止，出口商進場拋匯力道很大，小型出口商也增加很多，央行基於職責有適時進場調節，但也向廠商呼籲，不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而可能損及自身利益。

媒體關注是否有禿鷹意圖進場炒匯，楊金龍指出，央行都有密切注意，確實觀察到有大額資金停泊、但沒進場買股，央行認為有炒匯嫌疑也提出警告，並請對方出去，「但對方出去也慢吞吞的」。（編輯：黃國倫）1140505